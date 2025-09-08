Pecco Bagnaia protagonista di un'ottima prestazione nel GP di Catalunya, crisi in MotoGP con Ducati finita? La replica choc del pilota

Le modifiche tecniche e la grande gara di Pecco Bagnaia nel Gp di Catalogna

Dopo delle qualifiche tutt’altro che entusiasmanti che hanno portato un 21° posto nella griglia di partenza, sceso in pista per la gara del Gp di Catalogna Pecco Bagnaia è riuscito a rimontare ben 14 posizioni che lo hanno portato a chiudere con un buon 7° posto, il merito va sicuramente dato al pilota italiano protagonista di una grande prestazione ma anche ad alcune modifiche tecniche sulla sua Ducati GP25 che lo hanno aiutato. Il cambio che il pilota Ducati ha scelto di applicare riguarda il forcellone che è stato adeguato a quello utilizzato da Marc Marquez e Fabia Di Giannantonio, protagonisti di prestazioni decisamente migliori durante le qualifiche, e che ha sicuramente migliorato il feeling con la moto anche se non fino in fondo.

Dopo due anni al top l’anno di grosse difficoltà che sta vivendo Bagnaia divide la tifoseria Ducati e quella della MotoGp tra quelli che sostengono che i primi trionfi del pilota siano stati un fuoco di paglia e chi pensa che questa stagione sfortunata sia da attribuire a scelte di scuderia in favore di Marquez ma contro di lui. Proprio su questo però si è espresso il pilota che ha dichiarato che tra lui e la scuderia italiana c’è il massimo supporto e la massima fiducia e che nonostante manchino le vittorie il lavoro ai box è costante e costruttivo per avere sempre come obiettivo la vittoria.

Futuro incerto in MotoGp con la Ducati per Pecco Bagnaia

Nonostante la buona prestazione nel GP di Catalogna Pecco Bagnaia non vuole dare false speranze ai suoi tifosi, al suo team e soprattutto a sé stesso che con le modifiche apportate alla moto dalle prossime gare sarà tutta un’altra storia ma anzi ha deciso di rimanere più cauto possibile in vista di Misano. Il pilota MotoGp della Ducati ha confermato poi di essere in uno dei momenti più difficili di tutta la sua carriera, non solo della stagione, durante il quale però continuerà a lavorare per migliorarsi e fare sempre il massimo di quello che è nelle sue corde per raggiungere gli obiettivi.

Alcuni tifosi però rileggono le difficoltà del momento in una volontà del pilota di lasciare la scuderia Ducati nonostante il legame costruito negli ultimi anni, per andare ad inseguire una nuova realtà dove potrà essere messo al centro del progetto e tornare a competere come pilota di punta con una moto che rispecchia prima di tutto le sue caratteristiche. A spegnere queste voci però ci ha pensato anche il progettista e direttore generale della scuderia Gigi Dall’Igna che ha spiegato come sia evidente anche a loro i problemi di Pecco Bagnaia durante il corso della stagione della MotoGp e che l’obiettivo è lavorare insieme per risolverli.