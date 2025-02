Duello Ducati, Marquez e Bagnaia per la leadership: chi avrà la meglio?

La nuova stagione della MotoGp sta per cominciare: abbiamo avuto i test, adesso si fa sul serio perché da venerdì 28 febbraio saremo a Buriram per il Gp Thailandia, e dunque ripartono le danze nella classe regina del Motomondiale. Il campione del mondo in carica è Jorge Martin ma lo spagnolo, passato all’Aprilia, sarà assente a causa di una brutta caduta occorsa nei test di Sepang: anche per questo motivo il dibattito è tutto incentrato, almeno per il momento, sul grande duello nella Ducati ufficiale che potrebbe caratterizzare anche tutta la stagione. Pecco Bagnaia contro Marc Marquez: chi avrà la meglio?

Avevamo già avuto un precedente, che risale a tre lustri fa: la Yamaha aveva deciso di affiancare a Valentino Rossi, pluricampione di MotoGp, un giovane rampante come Jorge Lorenzo. Era finita benissimo per la scuderia, molto meno per i rapporti tra i due: addirittura, nel box era stato eretto un muro tra le due postazioni. Ora, il caso è anche diverso: all’epoca infatti Lorenzo era un campione in divenire, qui parliamo di un Bagnaia che ha vinto il titolo nel 2022 e 2023 e un Marquez che nel periodo alla Honda HRC è stato un cannibale e solo in MotoGp ha portato a casa quattro Mondiali, per un totale di sei. Insomma: come sarà la convivenza?

C’è da giurare che il clima nel box Ducati sarà bollente, anche se fino a questo momento sia Bagnaia che Marquez hanno parlato di una buona convivenza e reciproca collaborazione; in pista sarà diverso, perché saranno uno contro l’altro. Dunque non vediamo l’ora di assistere al duello rusticano tra Marquez e Bagnaia sperando che non vada a finire come alla McLaren nel 2007, quando Fernando Alonso e Lewis Hamilton si concentrarono sulla loro faida e persero clamorosamente un Mondiale già vinto a favore della Ferrari di Kimi Raikkonen. La pensa così, sostanzialmente, anche un grande talento come Pedro Acosta.

L’opinione di Pedro Acosta: lo spagnolo parla del duello in Ducati

Pedro Acosta, che ha destato straordinarie impressioni nella sua stagione da rookie in MotoGp, ha detto chiaro e tondo due cose: la prima è che il duello tra Bagnaia e Marquez non è un suo problema essendo concentrato sull’avventura con la KTM ufficiale, la seconda che in ogni caso non possono esserci due numeri 1 nello stesso box. Per quanto riguarda le sue ambizioni personali, Acosta ha affermato di voler puntare a qualcosa di grande ma che, tutto sommato, gli starebbe bene anche arrivare quarto nel Mondiale MotoGp visto il sesto posto dello scorso anno.