Le prequalifiche MotoGp a Phillip Island hanno visto una super prestazione di Bezzecchi e Bagnaia ancora in difficoltà

La super prestazione di Bezzecchi nelle prequalifiche MotoGp

Nella notte italiana sono andate in scena le prequalifiche del Gran Premio d’Australia a Phillip Island dove, dopo la penalizzazione confermata ieri dai vertici della MotoGp, Marco Bezzecchi si è dimostrato il pilota più veloce e quindi il migliore tra tutti quelli in pista, riuscendo anche a segnare un nuovo record per il circuito. Il pilota dell’Aprilia infatti ha segnato un incredibile tempo di 1’26’’492 con il quale è riuscito a tenersi dietro a + 0’’291 Raul Fernandez del team Trackhouse e la Ducati di Fabio Di Giannantonio da cui ha avuto un vantaggio di 0’’420.

Le prequalifiche hanno mostrato ancora una volta il grande stato di forma in cui Bezzecchi si trova e con il quale sta puntando al terzo posto della classifica del Mondiale e al secondo di quella per i costruttori, per farlo però dovrà riuscire a mantenere questo livello anche per le prossime gare e soprattutto riuscire ad ottenere un buon risultato nonostante il doppio long lap. Se dovesse riuscire nella sua impresa poi il pilota riminese andrebbe a raggiungere e scavalcare il connazionale Francesco Bagnaia che ancora una volta si è trovato leggermente in difficoltà.

La prestazione di Bagnaia e degli altri piloti nelle prequalifiche MotoGp

Se per Bezzecchi il momento è più che ottimo, per Bagnaia tutta la stagione di MotoGp è andata per alti e bassi, cosa che si è rivista anche nelle prequalifiche dove comunque è riuscito a strappare il nono tempo che gli permette di qualificarsi alle Q2 dove spera di poter mettere in pista una prestazione migliore. Questa volta il pilota Ducati ha riscontrato diversi problemi di instabilità e sbacchettamenti che avrebbero potuto rendere complicata la gara, difficoltà simili sono quelle riscontrate da Morbidelli e Bastianini che non sono riusciti a ottenere una posizione migliore della 17° e 20°.

Tra i piloti direttamente qualificati alle Q2 troviamo le due Yamaha di Quartararo e Rins, rispettivamente qualificate con il 4° e il 6° tempo, la Ducati di Alex Marquez con il suo 5° tempo, la Honda di Luca Marini che continua la sua crescita con un 7° tempo, e le due Ktm di Pol Espargaro e Pedro Acosta, rispettivamente all’ottavo e decimo posto. In fondo alla classifica altri due piloti italiani, con il 19° tempo c’è Lorenzo Savadori in sella all’Aprilia per sostituire l’infortunato Martin, mentre al ventunesimo posto si è posizionato Michele Pirro con la Ducati che ha preso il posto dell’infortunato Marc Marquez.