I vertici della MotoGp applicano una sanzione a Marco Bezzecchi per aver causato l'incidente con Marc Marquez

MotoGp, la decisione dei giudici di gara

A ridosso degli impegni del weekend di MotoGp che vedrà i piloti sfidarsi nell’importante circuito di Phillip Island che potrebbe essere fondamentale per la classifica del MotoMondiale che in base al suo esito potrebbe vedere alcuni cambiamenti anche tra gli ultimi gradini del podio. Uno dei piloti che stava cercando la rimonta per il podio è l’italiano Marco Bezzecchi che corre con l’Aprilia e che per il prossimo impegno è stato sanzionato dai vertici per aver causato la caduta e il conseguente infortunio alla spalla per il campione spagnolo Marc Marquez.

Secondo i giudici di gara infatti il pilota dell’Aprilia avrebbe creato una situazione di pericolo e causato l’incidente nel tentativo di superare il pilota in testa alla classifica del Mondiale e che si appresta a vincerlo per l’ennesima volta nella sua carriera, la sanzione scelta prevede un doppio long lap per Bezzecchi che lo costringe a mettere in pista una grande prestazione durante le qualifiche. È importante infatti che il pilota italiano riesca a conquistare uno dei primi posti, se non addirittura la pole position, per riuscire a continuare a sperare nel terzo posto al Mondiale e il secondo nella classifica costruttori.

MotoGp, le parole di Bezzecchi sulla sanzione

Per Bezzecchi è già la seconda volta in questo Mondiale MotoGp che gli viene assegnata una sanzione, sottolineando la necessità del pilota di crescere ancora e di rimanere più concentrato per poter puntare più concretamente in futuro ad obiettivi importanti come la vittoria del Mondiale o della classifica costruttori. Alla vigilia dell’inizio degli impegni del weekend il ragazzo ha voluto dire la sua ammettendo le sue colpe nell’incidente di Marquez in Indonesia ma spiegando che il motivo era la velocità inaspettata raggiunta in quella zona della pista e in quel momento.

Ha spiegato poi che non riuscendosi a fermare l’unica cosa che poteva fare era cercare di evitare il contatto con il pilota spagnolo, cosa che non gli è riuscita causando quindi la brutta caduta, peggiorata dalla grande distanza tra asfalto e ghiaia che non ha aiutato Marquez nel momento dell’impatto. Bezzecchi ha poi voluto commentare anche la sanzione del doppio long lap spiegando che accetta la decisione dei giudici, che è giusta e che per lui sarà motivo di crescita e spinta per fare al meglio delle sue capacità nella gara di Phillip Island per continuare a puntare al suo obiettivo stagionale.