MotoGP, GP Andalusia 2020/ Poggiali: “Quartararo per il bis” (esclusiva)

La MotoGP torna protagonista a Jerez de la Frontera dopo la prima gara della stagione, con la vittoria di Fabio Quartararo e la caduta di Marc Marquez, che mette fuori gioco il campione del Mondo per il bis sulla stessa pista. Bis che cercherà invece proprio Quartararo, domenica scorsa vincitore davanti a Maverick Vinales. Dominio Yamaha quindi con la Casa giapponese che sembra essere già ad ottimi livelli e vorrà confermarsi nel Gran Premio d’Andalusia. Speriamo che faccia parte dei migliori anche Valentino Rossi, mentre Andrea Dovizioso punta a bissare il podio ottenuto già nel Gran Premio di Spagna con la sua Ducati. Per presentare il Gran Premio d’Andalusia della MotoGP abbiamo sentito Manuel Poggiali in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Andalusia? Dovrebbe rispecchiare la prima gara disputata a Jerez, naturalmente con l’assenza di Marquez.

Quartararo pronto a fare il bis quindi? Le premesse perchè accada ci sono tutte. Del resto credo che Quartararo abbia tutte le carte in regola anche per aggiudicarsi il Mondiale.

Dovizioso cosa potrà fare in questa seconda gara a Jerez? Potrà migliorarsi e potrà poi cercare di giocarsi le sue chance per lottare per la conquista del titolo della MotoGP.

Crede a un riscatto di Valentino Rossi? Sì, penso che Valentino sia uno dei piloti che potrà far meglio in questa seconda gara. Non credo che possa vincere, ma potrà fare una gara importante. Del resto tutte le Yamaha si sono comportate bene nel Gran Premio di Spagna, toccherà ora solo a Valentino confermare il suo valore con la sua Yamaha.

Chi vincerà il Gran Premio di Andalusia? Saranno gli stessi piloti della prima gara disputata a Jerez a giocarsi nuovamente il successo in questo Gran Premio d’Andalusia. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA