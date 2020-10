Motogp, Gp Aragona 2020/ Cadalora: “Dovizioso e Ducati favorite ma..” (esclsiva)

La Motogp torna sotto ai riflettori anche in questo fine settimana per il Gran Premio di Aragona 2020, undicesimo banco di prova per questa questa intensa stagione del motomondiale, dove davvero sta accadendo di tutto. Ne abbiamo avuto ancora conferma solo pochi giorni fa, con l’inaspettato trionfo di Andrea Petrucci al Gp di Francia: il ducatista, dopo una prima parte di stagione a dir poco anonima, è alla fine esploso, trovando dopo lungo digiuno il primo gradino del podio. E anche per la prova spagnola di questo fine settimana ci attendiamo altri grandi colpi di scena: dopo tutto verranno messi in palio punti di gran peso per la classifica del mondiale piloti, dove ancora sono tutti molto vicini. Per presentare il Gran Premio di Aragona abbiamo sentito Luca Cadalora: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Aragona? Non mi sembra un circuito adatto alla Yamaha e quindi a Quartararo e Vinales, vedo meglio la Ducati, vedo meglio Dovizioso.

Chi sarà la sorpresa di questo Gran Premio? Potremmo tranquillamente dire che in questa stagione ogni gara ha riservato delle sorprese e quindi potrebbe essere così anche in questo Gran Premio.

Cosa potrebbe influenzare l’esito di questa gara? Credo che poi alla fine possa essere il tempo la cosa che possa influenzare maggiormente questa gara

Honda senza Marquez da dimenticare… Si può però dire che Alex Marquez a Le Mans ha fatto una gara molto bella e ci sono tutti i presupposti perchè possa concludere la stagione nel migliore dei modi.

Valentino Rossi stagione difficile, quali sono i motivi? Probabilmente la sfortuna. E’ vero che Valentino ha fatto tre cadute nelle ultime tre gare, ma è stato molto sfortunato.

Dove e quando si deciderà la lotta per il Mondiale? Alla fine, tutto si concluderà nella parte finale del Mondiale.

Chi vincerà il Gran Premio d’Aragona? Dico Dovizioso, dovrebbe essere lui a vincere in Spagna.

(Franco Vittadini)



