Motogp, Gp Italia 2021/ Chili: “Bagnaia gran favorito, ma Vinales..” (esclusiva)

La Motogp torna sotto ai riflettori questo fine settimana con il Gran premio d’Italia 2021: la classe regina torna al Mugello per la sesta tappa del mondiale, nonché la più attesa da parte degli appassionati, che si aspettando gran scintille in pista. Questo fine settimana saranno riflettori puntati su Fabio Quartararo, leader del mondiale, come pure sulle Ducati, e in primis su Pecco Bagnaia, che stanno regalando grandissime emozioni. Ma attenzione un po’ a tutti i padroni di casa del Mugello, come Valentino Rossi, chiamato a un gran riscatto dopo un avvio di stagione certo non soddisfacente. Per presentare il Gran Premio d’Italia 2021 della Motogp abbiamo sentito Pierfrancesco Chili: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Italia? Dovrebbe essere una gara molto combattuta, molto appassionante, molto bella.

Yamaha – Ducati e poi chi al Mugello? In effetti la Ducati prova sempre al Mugello. E’ di casa da queste parti. E credo che Bagnaia possa fare molto bene. Poi sicuramente la Yamaha va sempre considerata e potrebbe esserci un riscatto rispetto all’ultimo Gran Premio di Vinales. Un pilota in grado di dare anche di più nel Mondiale.

Ci sono altri team che potrebbero far bene… Non è da dimenticare la Suzuki un team e una moto molto forte. E come dimenticare lo stesso Marquez un campione in grado sempre di fare la differenza.

Duello Yamaha – Ducati per il Mondiale? Credo proprio che alla fine dovrebbe esserci proprio un duello Ducati – Yamaha per il Mondiale.

Quando rivedremo invece Valentino Rossi ad alti livelli, potrebbe essere già al Mugello… Valentino sta veramente facendo fatica e questo mi dispiace molto per lui. Non so cosa stia succedendo a Valentino ma sta vivendo un momento difficile. Spero possa riprendersi al più presto.

Ktm in difficoltà finora quali i motivi? La Ktm rispetto alla scorsa stagione non sembra essere così competitiva. La Ktm però è un team molto serio, molto valido e penso possa tornare ai suoi livelli migliori del 2020.

E l’Aprilia, che giudizio può dare dell’Aprilia… L’Aprilia sta facendo un suo percorso, sta cercando di migliorarsi di giorno in giorno. Sta lavorando per essere sempre più competitiva. Giudico positivamente il lavoro dell’Aprilia.

Cosa dire invece di Marquez non sembra aver recuperato finora dall’incidente. Quali sono i motivi, fisici o psicologici… Un po’ tutto l’assieme Marquez resta sempre un campione. Magari deve anche ritrovare quella fisicità che gli è mancata per tanto tempo, stando lontano dalle piste. Magari deve anche riabituararsi mentalmente alle gare. Ma la classe di Marquez la vedi tutta ad esempio quando piove, con il suo stile inconfondibile e il suo modo di correre sempre straordinario.

Chi vincerà il Gran Premio d’Italia? Punto su Bagnaia, dovrebbe essere lui a vincere il Gran Premio d’Italia.

