Motogp, Gp Olanda 2021/ Agostini: “Gara emozionante e se piove..”(esclusiva)

Pochi giorni dopo la bellissima vittoria di Marc Marquez in Germania, ecco che la Motogp torna sotto ai riflettori per il Gran premio d’Olanda 2021, altra tappa di grandissimo prestigio per il campionato del mondo 2021. Sull’iconico tracciato di Assen siamo impazienti di ammirare i nostri beniamini, dal leader del mondiale Fabio Quartararo fino ai ducatisti Zarco, Miller e Bagnaia che ci stanno facendo sognare: senza dimenticare i veterani, come lo stesso Marquez, Vinales e Valentino Rossi, che possono dire la loro sulle curve oranje. Per presentare il Gran Premio d’Olanda 2021 della Motogp abbiamo sentito Giacomo Agostini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Marc Marquez vincitore nel Gran Premio di Germania: se l’aspettava? Mi aspettavo un Marquez che potesse fare un grande Gran Premio di Germania ma che non corresse a questi livelli. Non mi aspettavo certo che vincesse, poi così facilmente, contrastato solo da Oliveira.

Tornerà a essere il numero uno, in gioco per il Mondiale già questa stagione… Credo che sia presto, che sia difficile che possa lottare già per il Mondiale questa stagione. Ma Marquez dovrebbe tornare a essere il numero uno. E’ veramente un fuoriclasse. E lo dimostra quello che ha fatto al Sachsenring.

Come vede invece questo Gran Premio d’Olanda? Dovrebbe essere una gara molto bella, molto impegnativa su un circuito anche più veloce del Sachsenring

Potrebbe essere un duello Yamaha – Ducati? Perchè no, senza dimenticare Marquez naturalmente che potrebbe essere ancora protagonista ad Assen.

E la Ktm cosa farà… Già la Ktm sta crescendo, l’ha dimostrato in Germania. E’ sempre più competitiva, visto che al Sachsenring ha ottenuto il secondo posto con Oliveira e il quarto con Binder. Dovrebbe lottare anche lei per il successo.

Chi vincerà il Gran Premio d’Olanda? Difficile dirlo perchè questa stagione stiamo assistendo a tante sorprese. Chi s’aspettava per esempio che Marquez vincesse in Germania… Potrebbe in questo senso contare molto se pioverà. E gli specialisti del bagnato potrebbero dire la loro in modo decisivo!

Assen tempio della velocità: cosa vuol dire questo Gran Premio nella storia della MotoGp? Molto perchè Assen è sempre stato uno degli appuntamenti classici della MotoGp. Il circuito precedente era anche più impegnativo di quello attuale. Assen è sempre stato una vera festa di questo sport, con amanti delle due ruote che venivano da tante parti d’Europa, dai paesi del Nord Europa. Un vero spettacolo.

Uno spettacolo che potremo rivedere magari in futuro… Adesso per le norme anticovid non so quanti spettatori ci possano essere in Olanda. In passato si vedevano nelle campagne 50.000 biker accampati con i loro camper. Una cosa unica, fantastica. Magari dalla prossima stagione questo si potrà ripetere e Assen potrà diventare di nuovo a tutti gli effetti una grande festa del motociclismo…

(Franco Vittadini)



