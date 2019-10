Motogp/ Gp Thailandia 2019, Cereghini: Marquez è un fenomeno vero (esclusiva)

In questo fine settimana si accenderà il Gp di Thailandia 2019 per la Motogp e sulla pista del Buriram, Marc Marquez potrebbe perfino laureasi nuovamente campione del mondo. Giunti alla vigilia di questa tappa del mondiale della Motogp e tenuto conto anche dei punti incassati dallo spagnolo ad Aragon, il calcolo nella classifica iridata è presto fatto. Ovviamente non sarà solo Marc Marquez che vorrà mettersi in luce sulla pista Thailandese, ma cercherà di dire la sua anche la Ducati di Dovizioso e Petrucci, come pure Vinales e il solito Quartararo. Per presentare il Gp di Thailandia 2019 della Motogp abbiamo sentito Nico Cereghini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo GP di Thailandia? Diciamo che dovrebbe essere un Gran Premio come al solito a favore di Marquez, che potrà gestire a suo piacere la gara per vincere il Mondiale. Il vantaggio su Dovizioso è ormai veramente incolmabile per poter essere risolto dal pilota della Ducati.

Per Marquez una semplice formalità questa corsa quindi? Lui è veramente un fenomeno, ha vinto sei titoli negli ultimi sette anni e l’altro ha deciso alla fine chi è andato. Marquez è Marquez su questo non c’è niente da dire!

Honda troppo superiore o è il il pilota spagnolo a fare la differenza? Tutte e due, con la Honda di Marquez che è molto più forte di tutte le altre. Un connubio veramente vincente in questo momento.

La Yamaha è cresciuta: Vinales E Quartararo i principali rivali di Marquez? Loro potrebbero far bene, la Yamaha ha fatto i test a Misano, ha lavorato molto sull’elettronica, sulla geometria in modo positivo.

Per Valentino Rossi finalmente il ritorno al successo? No questa non è la pista per lui, casomai potrebbe fare molto meglio nei prossimi Gran Premi.

Ducati: chi vede meglio tra Dovizioso e Petrucci? Dovizioso è arrivato secondo nell’ultima gara, lui c’è. Petrucci non si capisce perchè stia attraversando questo periodo così difficile.

Cosa si aspetta dalla Suzuki? Mi aspetto una Suzuki migliore rispetto all’ultimo Gran Premio, una Suzuki che è stata la migliore questo anno, è quella che è cresciuta più di tutte. Note di merito ci sono invece per l’Aprilia, non come la Ktm che ha anche appiedato Zarco dal suo team.

Quali sono le caratteristiche tecniche del circuito di Buriram? E’ un circuito che si conosce poco, inaugurato la scorsa stagione. Marquez se corre come sa potrebbe vincere ancora ma ci sono alcuni dritti nel circuito ideali per la Ducati.

Cosa ne pensa della polemica sullo spettacolo nella MotoGp? Le cose sono cambiate rispetto a un tempo riguardo allo spettacolo nella MotoGp. Marquez resta sempre un fenomeno, in grado di vincere anche per la sua grande capacità di utilizzare le gomme. Il problema è che gli altri piloti sono dei ragionieri proprio per a causa delle gomme che non permette loro di gestire la moto nel modo migliore fino al termine della gara. Tutto questo porta anche alla mancanza di spettacolo nella MotoGP.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA