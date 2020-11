Motogp, Gp Valencia 2020/ Poggiali: “Mondiale ancora aperto ma Mir…” (esclusiva)

La Motogp torna a farci compagnia questo fine settimana con il Gran premio di Valencia 2020: mancano appena due prove al termine della stagione iridata e siamo impazienti di scoprire se le curve spagnole ci daranno qualche indicazione in più sul prossimo campione del mondo. Al momento la classifica del Mondiale piloti vede in testa il pilota della Suzuki Joan Mir, che solo settimana scorsa proprio a Valencia ha trovato il primo successo della stagione: lo spagnolo pare vicino alla conquista del titolo iridato, ma la concorrenza in pista come nella graduatoria è sempre molto forte. Il Gran Premio di Valencia si annuncia dunque come gara veramente combattuta, coi piloti avversari di Mir pronti a rendergli battaglia fino alla fine. Per presentare il Gp di Valencia 2020 abbiamo sentito Manuel Poggiali: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vedi questo Gran Premio di Valencia? Dovrebbe essere una gara molto aperta, con tanti piloti in grado di far bene.

Mir ormai campione del mondo… Diciamo che dopo la vittoria nel Gran Premio d’Europa le sue chances di diventare campione del mondo sono aumentate. Ha sempre avuto tanta continuità di rendimento e dovrebbe essere il pilota più accreditato del successo finale in questo Mondiale. Un Mondiale in ogni caso che resta sempre aperto a ogni scenario, a ogni situazione.

Chi saranno i protagonisti a Valencia? Questo weekend dipenderà anche dal meteo, se si correrà all’asciutto per esempio. Dai miglioramenti che le varie moto faranno rispetto a domenica scorsa.

Un giudizio sulla stagione di Valentino Rossi. Una stagione difficile dove Valentino ha avuto tanti problemi, certamente una stagione non positiva.

Prospettive per la stagione 2021? Forse sarà meglio parlarne dopo che si saprà chi vincerà questo Mondiale.

Chi vincerà il Gran Premio d’Europa? La Suzuki dovrebbe far bene, visto anche come è andata nell’ultimo Gran Premio. Una Suzuki che ha il merito di partire sempre veloce. Poi dipenderà proprio anche dalle condizioni del meteo, se ci sarà asciutto per esempio. Io credo in ogni caso che la Yamaha possa essere protagonista soprattutto con Quartararo e Vinales che nel Gran Premio d’Europa hanno fanno decisamente male.

Marquez carriera a rischio, pensa che possa tornare il numero uno di sempre… Credo che prima di dare dei giudizi definitivi dovremo aspettare le risposte dei medici per un incidente che ha sicuramente condizionato la stagione di Marquez.

