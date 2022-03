MotoGp, la nuova stagione/ Agostini: “L’anno di Bagnaia? Può essere…” (esclusiva)

MOTOGP, LA NUOVA STAGIONE CON IL GRAN PREMIO DEL QATAR: IL PUNTO DI GIACOMO AGOSTINI

La prima volta senza Il Dottore, senza Valentino Rossi. La stagione della MotoGp che inizierà domenica col Gran Premio del Qatar sarà veramente importante. Anche per l’esordio del Team di Valentino Rossi in MotoGP Mooney VR46 Racing Team con il fratello di Valentino Luca Marini e Marco Bezzecchi. I favoriti per la conquista del titolo, dal campione del mondo Fabio Quartararo con la sua Yamaha, Pecco Bagnaia e le chances della Ducati, Marc Marquez con la sua Honda.

Sono 7 i piloti italiani presenti, solo dopo i 9 spagnoli. E la più lunga stagione di sempre della MotoGP, 21 Gran Premi tra cui gli inediti Gran Premio di Finlandia al KymiRing e il Gran Premio di Indonesia a Mandalika. Due gli appuntamenti italiani in programma: il Mugello il 29 maggio per il Gran Premio d’Italia e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico il 4 settembre. Per presentare questa stagione abbiamo sentito Giacomo Agostini. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Come vede questa stagione di Motogp 2022, la prima senza Valentino Rossi? Ci sono molti pretendenti alla vittoria del Mondiale, c’è molto equilibrio e questo credo che sia veramente una buona cosa per la MotoGP.

E cosa pensa dell’esordio del team Mooney VR46 Racing Team di Valentino Rossi con Luca Marini e Marco Bezzecchi? Una buona cosa, perchè c’è un altro team, quello di Valentino nella MotoGP, che potrebbe fare bene in questa stagione. Ci sarà infatti oltre a Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi debuttante in MotoGP che avrà sicuramente bisogno di tempo per far bene.

Cosa si attende da questo Gran Premio del Qatar del Motogp? La prima gara è sempre difficile da pronosticare, visto che sono in tanti capaci di vincere questo Gran Premio.

Sarà l’anno del Mondiale di un pilota Ducati, finalmente, dopo 15 anni? Potrebbe essere, del resto Bagnaia sta benissimo, c’è un grande affiatamento con la moto. La Ducati potrebbe fare veramente bene quest’anno.

Marc Marquez è un’incognita o…? Se sta bene, Marquez resta sempre un pericolo per tutti…

Quartararo parte da campione del mondo: cosa potrà fare sulla sua Yamaha? Parte davanti essendo il campione del mondo, ma adesso lo aspettano tutti…

Chi vincerà il Mondiale MotoGp 2022? E’ troppo presto per dirlo: siamo solo alla prima gara, bisognerà aspettare altri Gran Premi.

Che messaggio possono dare la MotoGP e il mondo dello sport per la pace tra Ucraina e Russia? Quello che tutti in tutto il mondo vogliono dare in questo momento così importante. Pace: che venga la pace, la guerra non è mai una cosa bella, giusta. Siamo tutti per la pace…

(Franco Vittadini)



