MOTOGP, MARQUEZ DI NUOVO OPERATO/ Accumulo di stress, rotta placca sul gomito

Marc Marquez non tornerà presto a correre nel circo della MotoGp. Il campione spagnolo ha provato a forzare la mano e a rientrare il pi in fretta possibile dopo la riabilitazione e l’infortunio al braccio, ma le complicazioni non stanno mancando e così la stagione di Marquez rischia di finire prima ancora di cominciare. Il sei volte campione del mondo della classe regina, è stato costretto a subire una seconda operazione al braccio in seguito ad alcune complicazioni che i medici hanno rilevato del processo di guarigione che si sperava potesse portare il pilota iberico a recuperare a tempo di record e a tornare in pista, dopo aver saltato il Gran Premio di Andalusia, nel prossimo Gran Premio della Repubblica Ceca previsto il prossimo fine settimana a Brno. Impossibile pensare di vedere Marquez in pista sul circuito ceko dopo gli ultimi sviluppi.