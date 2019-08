Motogp/ Streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 Gp Austria 2019 Zeltweg

Si disputeranno oggi venerdì 9 agosto le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 per il Gp Austria 2019 della MotoGp, undicesimo appuntamento del Motomondiale che si disputa sulla pista del Red Bull Ring, tra le località di Zeltweg e Spielberg. Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Austria non sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla pista austriaca, che negli ultimi anni ha regalato numerose soddisfazioni alla Ducati.

STREAMING MOTOGP, GP AUSTRIA 2019: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come al solito il programma del venerdì per la MotoGp prevede i primi due turni delle prove libere che aprono il weekend. Vediamo allora nel dettaglio gli orari di queste sessioni nel dettaglio, ricordando che naturalmente al Red Bull Ring gli orari saranno quelli più classici dei Gran Premi che si disputano in Europa. Dunque ricordiamo che la FP1 del Gp Austria sarà prevista alle ore 9.55 per chiudersi poi alle 10.40; a seguire ecco invece la FP2 che avrà inizio alle ore 14.10 e avrà termine alle ore 14.55, per un totale di 90 minuti di prove sul circuito che da qualche anno è tornato ad essere tappa fissa della stagione del Motomondiale.

GLI EVENTI IN CHIARO

Come abbiamo detto prima, il Gp Austria 2019 non sarà visibile in chiaro in chiaro, ma ci si dovrà accontentare delle differite di qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 per di più non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro dal Red Bull Ring. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



