Motogp/ Streaming video e tv, prove libere Fp1 e Fp2 Gp Repubblica Ceca 2019

Riflettori puntati oggi, venerdì 2 agosto 2019 sulle prime due sessioni di prove libere per il Gran premio della Repubblica ceca 2019 della Motogp e come gli appassionati sanno bene, Fp1 e Fp2 a Brno saranno trasmesse in esclusiva sulla piattaforma di Sky. Come ormai già accade da qualche anno, la tv satellitare ha acquistato i diritti esclusivi per tutte le classi del motomondiale e la prova ceca non fa eccezione. Anche oggi quindi il punto di riferimento per tutti gli appassionati della Motogp sarà il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando dedicato: sempre disponibile per gli abbonati lo streaming della Motogp per le prime due prove libere del Gp della Repubblica ceca 2019 tramite la ben nota app Sky Go. Vi sono però brutte notizie per tutti gli appassionati della Motogp che non dispongono di un abbonamento al satellitare di Sky: Fp1 e Fp2 di questo venerdì non saranno visibili in chiaro sul canale di riferimento nel digitale terrestre Tv8, come già è accaduto in precedenza. Andiamo allora a vedere nel dettaglio come si potrà seguire quello che succederà oggi a Brno per il mondiale di Motogp.

STREAMING MOTOGP: GLI ORARI DELLA GIORNATA A BRNO

Considerata la vicinanza geografica, certo non ci sorprende apprendere che non vi saranno novità di sorta nel calendario di questo fine settimana dedicato al Gp della Repubblica ceca 2019. Vediamo quindi nel dettaglio gli orari della giornata di oggi, impiegata per le prime due sessioni di prove libere della Motogp, ricordando che saranno i classici, conservati per ogni appuntamento in Europa del motomondiale. Ricordiamo che la FP1 del Gp della Repubblica ceca 2019 sarà prevista alle ore 9.55 per chiudersi poi alle 10.40; a seguire ecco invece la FP2 che avrà inizio alle ore 14.10 e avrà termine alle ore 14.55, per un totale di 90 minuti di prove sul circuito di Brno, tra i più amati nel calendario della Motogp.

STREAMING MOTOGP: GLI EVENTI IN CHIARO

Come abbiamo prima annunciato, non vi sono buone nuove per tutti gli appassionati della Motogp che non dispongono di un abbonamento a Sky, che detiene i diritti esclusivi per il motomondiale. In questo fine settimana dedicato al Gran premio della Repubblica ceca si potrà assistere a qualifiche e gara sono in differita al canale Tv8, sul digitale terrestre. Inoltre non avremo immagini in tv per le prove libere del venerdi della Motogp, quindi Fp1 e Fp2, come già occorso per il Gp della Germania 2019. Saranno quindi ancor più importanti oggi i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



