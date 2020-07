Motogp/ Streaming video e tv prove libere Fp1 e Fp2, Gp Spagna 2020 Jerez

Oggi, venerdì 17 luglio, le prove libere, Fp1 e Fp2, della Motogp per il Gran Premio di Spagna 2020 a Jerez de la Frontera, prima tappa del mondiale post pandemia, come è ormai tradizione da qualche anno, saranno trasmesse su Sky Sport Motogp HD, al canale 208 del telecomando della piattaforma satellitare, che pure fornirà anche lo streaming video di tutti gli appuntamenti del motomondiale. Dopo dunque un lunghissimo digiuno, durato più di 4 mesi per l’esplosione dell’emergenza sanitaria, ecco che i nostri beniamini delle due ruote tornano protagonisti, per la gioia di tutti gli appassionati: prima tappa sarà il tracciato spagnolo, dove pure tra qualche giorno si tornerà a correre per l’inedito Gran Premio dell’Andalusia, il prossimo 26 luglio. Ma nell’attesa e impazienti di vivere già le prime prove libere di questo Gran premio di esordio del campionato 2020, vale la pena ricordare che le sessioni del venerdì e dunque anche Fp1 e Fp2 in programma oggi, saranno visibile in esclusiva su Sky e dunque non disponibili in chiaro. Qualifiche e gara invece a Jerez de la Frontera, previste nei prossimi giorni, saranno disponibili sul digitale terrestre ma non in tempo reale, solo in differita. Da non dimenticare infine l’offerta di Sky Go, l’app che permetterà agli abbonati di assistere a tutti gli appuntamenti della Motogp in streaming video.

MOTOGP STREAMING, GP SPAGNA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Impazienti di vivere i primi appuntamenti del Gran Premio di esordio della stagione 2020 della Motogp, è utile andare subito a ricordare gli orari che caratterizzeranno questa intensa giornata, a Jerez de la Frontera. Ricordando subito che per fortuna oggi non avremo problemi legati al furo orario, segnaliamo che la Motogp sarà dunque in pista per disputare la prima sessione delle prove libere, la Fp1 dalle ore 9.55 alle ore 10.40; già decisi gli orari anche della Fp2, che avrà inizio alle ore 14.10 e che terminerà con la bandiera a scacchi solo alle ore 14.55. Saranno dunque in totale 90 minuti a disposizione dei nostri beniamini sull’asfalto del tracciato dedicato a Angel Nieto, scelto come palcoscenico ideale dell’esordio del Motomondiale 2020.

GLI EVENTI IN CHIARO

Purtroppo non ci arrivano notizie confortanti per quello che riguarda gli eventi tv in chiaro della Motogp per il Gran Premio di Spagna 2020, che comincerà oggi a Jerez de la Frontera con le prime due sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2. Tali due appuntamenti infatti non saranno disponibili sulla tv in chiaro, nemmeno in differita, ma saranno fruibili solo dagli abbonati Sky, come già capitava gli anni scorsi: la copertura di Tv8 non comprende le prove libere. Di conseguenza dunque la giornata del venerdì della Motogp, sarà un esclusiva di Sky e dunque non avremo immagini in chiaro di quanto occorrerà sul tracciato spagnolo. Divengono allora ancor piò importanti i riferimenti ufficiali del mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



