MotoGp/ Streaming video Sky Go gara Gp Aragon 2019 (22 settembre)

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Aragona 2019, la corsa sul circuito di Aragon che costituisce il quattordicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale presso il Motorland Aragon. La MotoGp dunque torna protagonista una sola settimana dopo Misano, questa volta per il terzo evento spagnolo della stagione. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Aragon saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la buona notizia è che le gare del Gran Premio di Aragona saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8.

MOTO GP STREAMING, GP ARAGONA: TUTTI GLI ORARI

Ricordando in breve gli appuntamenti, teniamo conto che gli orari del Gp Aragona subiranno una lieve modifica per evitare sovrapposizioni con la Formula 1. La giornata della MotoGp inizierà alle ore 9.30 con l’immancabile warm-up, poi il momento più atteso sarà naturalmente la partenza della gara alle ore 13.00, quando sul circuito spagnolo si spegneranno i semafori per la quattordicesima gara dell’anno. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

LA MOTOGP IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Aragona 2019 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 11.00 e dunque con i loro orari effettivi, mentre non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky torneranno a vedere tutto, come è già successo domenica scorsa a Misano: davvero una splendida doppietta per gli appassionati di motociclismo. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



