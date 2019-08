MotoGp/ Streaming video Sky Go gara Gp Repubblica Ceca 2019 (oggi 4 agosto)

Domenica 4 agosto, alle ore 14:00, scatta l’appuntamento con la MotoGp: si corre il Gp Repubblica Ceca 2019, sullo storico circuito di Brno. Una gara che potrà essere seguita in tempo reale soltanto dai clienti della televisione satellitare: sul canale Sky Sport MotoGp, al numero 208 del vostro decoder, potrete infatti assistere alle immagini della corsa e vivere le emozioni date da tutti i piloti che si affronteranno in questo appuntamento valido per la classifica del Motomondiale. Vediamo dunque quali sono i modi per seguire questo Gran Premio della Repubblica Ceca.

STREAMING MOTOGP GP REPUBBLICA CECA 2019: TUTTI GLI ORARI

Abbiamo detto dunque che il Gp Repubblica Ceca 2019 sarà visibile soltanto dagli abbonati Sky: la telecronaca come sempre sarà affidata a Guido Meda che avrà al suo fianco il fidato Mauro Sanchini, ma non bisogna dimenticarsi degli approfondimenti che arriveranno dai box, dove Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli cureranno le interviste e tutti gli interventi durante la gara. Il Paddock Live ci farà invece entrare a fondo della gara, prima nel presentarla e dopo nel commentarla: sarà Vera Spadini a condurre le danze, con tutti i suoi ospiti. Inoltre possiamo ricordare che per le serie minori, dunque Moto2 e Moto3, ci sarà Rosario Triolo a commentare con l’aggiunta di voci importanti del motomondiale, ad esempio Mattia Pasini che si è aggiunto in questa stagione e Alex De Angelis.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

MotoGp streaming video, come abbiamo già detto non sarà dunque possibile seguire il Gp Repubblica Ceca 2019 in chiaro, almeno in tempo reale: infatti abbiamo a disposizione l’emittente Tv8, raggiungibile anche attraverso il decoder del satellite, che fornirà con una differita di circa 60 minuti le immagini della gara. Appuntamento dunque alle ore 15:35, qualora vi siate persi le emozioni dal circuito di Brno potrete comunque essere sintonizzati sulla corsa, eventualmente potendo verificare tutte le informazioni utili sugli account ufficiali che il circuito della MotoGp mette a disposizione sui social network. Consigliamo in particolar modo di consultare, naturalmente in maniera gratuita, le pagine Facebook e Twitter del circus.



