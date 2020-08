MotoGp/ Streaming video Sky Go gara Gp Repubblica Ceca 2020 Brno

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020, la corsa sul circuito di Brno che costituisce il terzo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che è un appuntamento classico del mese di agosto, svolgendosi quasi sempre a ridosso di Ferragosto. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Brno saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, tuttavia bisogna segnalare che le gare del Gran Premio della Repubblica Ceca (che apre un terzetto di gare consecutive) non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8.

MOTO GP STREAMING, GP REPUBBLICA CECA 2020: TUTTI GLI ORARI

Ricordando in breve gli appuntamenti, teniamo conto che gli orari del Gp Repubblica Ceca 2020 saranno quelli normali delle gare in Europa, come d’altronde già a Jerez in precedenza. La giornata della MotoGp oggi, domenica 9 agosto, inizierà alle ore 9.20 con l’immancabile warm-up, poi il momento più atteso sarà naturalmente la partenza della gara alle ore 14.00, quando sul circuito ceco si spegneranno i semafori per la terza gara dell’anno. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

LA MOTOGP IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Repubblica Ceca 2020 della MotoGp sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 16.15 (MotoGp alle 18.45), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky dunque dovranno pazientare un pochino per le immagini del classico Gran Premio ceco sul circuito nei dintorni di Brno. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



