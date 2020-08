Motogp/ Streaming video Sky Go gara Gran Premio di Stiria 2020 a Spielberg

Torna la Motogp e ci propone oggi la gara del Gran Premio di Stiria 2020 sul tracciato di Spielberg, che solo sette giorni va ci aveva accolto per la prima prova austriaca di questo mondiale 2020, pesantemente rivoluzionato dalla pandemia da coronavirus, La Motogp dunque anche in questa domenica 23 agosto torna protagonista in streaming e in tv per quello che sarà l’appuntamento cardine di questo intenso fine settimana a Zeltweg e dobbiamo certo subito segnalare che anche oggi tutte le sessioni e le gare odierne, saranno trasmesse in tv e in streaming su Sky Sport Motogp HD, al canale numero 208 del telecomando della piattaforma satellitare Sky, che pure quest’anno è punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote. Di fatto anche oggi non sarà solo la classe regina a farci compagnia, ma su Sky potremmo assistere anche alle prove delle altre classi del motomondiale, sempre in diretta da Spielberg per il Gran Premio di Stiria 2020. Pure occorre subito segnalare una triste notizia per gli appassionati che non sono abbonati Sky: oggi infatti le gare della seconda prova austriaca non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8.

MOTOGP STREAMING, GP STIRIA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma andiamo a vedere subito quali saranno gli orari che caratterizzeranno la giornata odierna, per il Gran Premio di Stiria 2020, con una precisazione necessaria: anche oggi infatti gli orari saranno quello normali delle gare in Europa e dunque per gli appassionati italiani non vi saranno problemi legati al fuso orario. Ricordiamo dunque che oggi, la giornata della Motogp comincerà già al mattino presto con l’immancabile Warm up, atteso sulla pista du Spielberg alle ore 9.40: il momento clou per sarà con la gara del Gran Premio di Stiria 2020 per la Motogp non inizierà prima delle ore 14.00 in pista a Zeltweg. Va poi aggiunto che gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm up come la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Anche qui poi il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come abbiamo accenna poco sopra, per quanto riguarda la tv in chiaro non abbiamo grandi notizie per gli appassionati che non sono dotati di un abbonamenti a Sky. Di fatto oggi l’appuntamento con la gara del Gran Premio di Stiria 2020 per il Motomondiale sarà solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando del digitale terrestre) con le gare di tutte e tre le classi in gara, a partire dalle ore 14.05: la gara della Motogp sarà visibile alle ore 16.30, ma va aggiunto he in ogni caso non sarà visibile in Warm up del mattino. I non abbonati Sky dunque dovranno pazientare per le immagini del secondo Gp austriaco, sempre sulle curve del tracciato di Zeltweg. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook e il portale ufficiale del Motomondiale, che fornirà agli appassionati interessanti aggiornamenti su quanto sta succedendo a Spielberg.



