Motogp/ Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Emilia Romagna

Le prove libere Fp1 e Fp2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della Motogp ci faranno compagnia oggi, venerdi 18 settembre 2020 sul tracciato di Misano, a cui dunque facciamo ritorno solo sette giorni dopo le emozioni del primo Gp sulla riviera romagnola: queste naturalmente saranno trasmesse in tv da Sky Sport, che da anni è casa delle due ruote. L’appuntamento dunque anche oggi come per tutto il secondo fine settimana di Misano sarà al canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando della piattaforma satellitare, che pure garantirà la visione in streaming video di tutti gli appuntamenti di questo ottavo appuntamento del mondiale, post lockdown. Anzi dobbiamo ricordare che anche per il Gp dell’Emilia Romagna, Sky sarà punto di riferimento non solo per la Motogp ma anche per le altre classi del motomondiale, da seguire con attenzione perchè ci regaleranno grandissimo spettacolo. Dobbiamo pure aggiungere che per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, per chi non ha sottoscritto un abbonamento a Sky, le qualifiche e le gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8: come già occorso la scorsa settimana, anche per la seconda prova romagnola è compresa fra quelli trasmessi in tempo reale – il venerdi però in ogni caso è escluso. Andiamo comunque a ricordare ora a tutti gli appassionati, tutte le modalità per seguire le due sessioni di prove libere in programma oggi dell’appuntamento di Misano, per seguire la Motogp in tv e streaming video.

MOTOGP STREAMING, GP EMILIA ROMAGNA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Andiamo dunque subito a ricordare a tutti gli appassionati quali saranno gli orari che caratterizzeranno questa prima giornata della Motogp per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, segnalando come al solito al venerdi sarà spazio per le classiche sessioni delle prove libere, Fp1 e Fp2. Trattandosi poi di appuntamenti in terra italiana per il Motomondiale, pure oggi non vi sarà alcun problema legato all’orario: non sarà dunque affatto difficile seguire la Motogp in streaming e tv quest’oggi (come accadrà quasi sempre in questo 2020 quasi tutto europeo). Da calendario ufficiale dunque oggi beniamini della classe regina saranno in pista per affrontare la Fp1 già alle ore 9.55 del mattino, mentre per la Fp2, seconda sessione di prove libere, si dovrà attendere le ore 14.10. Ricordiamo pure che lo streaming video come al solito, sarà garantito a tutti gli abbonati Sky tramite il noto sevizio Sky Go. Anche qui il punto di riferimento sarà Guido Meda, voce narrante della Motogp, e anche oggi pronto ad accompagnarci in ogni appuntamento di questo fine settimana a Misano, con la consueta carica ed entusiasmo.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Esaminate le modalità per seguire la Motogp in streaming e tv, occorre però fare una piccola puntualizzazione per gli appuntamenti in chiaro di questo Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020. Come abbiamo riferito prima, non sarà possibile seguire la giornata di oggi, con le prove libere Fp1 e Fp2 in chiaro e in diretta su Tv8, perché anche in questa stagione del motomondiale, il venerdi è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, in differita o in tempo reale. Pure va aggiunto che fortunatamente il Gp emiliano rientra nel pacchetto di eventi visibili in tempo reale sul digitale terrestre, anche per quanto riguarda le qualifiche del sabato e la gara di domenica: tali appuntamenti saranno disponibili e in tempo reale sul digitale terrestre. Di conseguenza assumono maggior valore i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social, come Twitter (@Motogp) e Facebook, come anche il portale ufficiale della Motogp, che fornirà aggiornamenti costanti su quanto accadrà in pista a Misano.



