Motogp/ Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp San Marino 2020

Le prove libere Fp1 e Fp2 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della Motogp, sul tracciato di Misano, saranno il grande evento di oggi, venerdi 11 settembre 2020 e chiaramente saranno trasmessi in tv su Sky Sport Motogp HD, al canale 208 della piattaforma satellitare (che garantirà anche lo streaming). Siamo dunque impazienti di dare la parola alla pista per quella che sarà la prima giornata del primo fine settimana in terra italiana per il Motomondiale: nel calendario 2020 post lockdown, la Dorna ha inserito parecchie tappe in Italia per riempire i “buchi”, con grande gioia degli appassionati italiani, impazienti di vedere i propri beniamini mettersi alla prova sulle curve di “casa”. Ricordiamo allora come non perdersi neppure un minuto di questo intenso fine settimana a Misano, ribadendo che anche quest’anno la Motogp e le altre classi, saranno integralmente trasmesse da Sky sul satellite. Per coloro non hanno sottoscritto un abbonamento Sky però vi è una bella notizia in vista del Gp di San Marino, visto che Qualifiche e Gara saranno trasmesse in tempo reale e in chiaro su Tv8. Ma non corriamo troppo e andiamo a presentare tutte le modalità per seguire le due sessioni di prove libere in programma oggi dell’appuntamento di Misano per seguire la Motogp in streaming e tv.

MOTOGP STREAMING, GP SAN MARINO 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come al solito il programma del venerdì per la MotoGp prevede i primi due turni delle prove libere che aprono il weekend. Vediamo allora nel dettaglio gli orari di queste sessioni nel dettaglio, ricordando che naturalmente a Misano Adriatico gli appuntamenti saranno quelli classici dei Gran Premi europei. Dunque ricordiamo che la FP1 del Gp San Marino sarà prevista alle ore 9.55 italiane per chiudersi poi alle 10.40; a seguire ecco invece la FP2 che avrà inizio alle ore 14.10 e avrà termine alle ore 14.55, per un totale di 90 minuti di prove sul circuito, che da qualche anno è intitolato alla memoria dell’indimenticabile Marco Simoncelli.

GLI EVENTI IN CHIARO

Come abbiamo detto prima, il Gp San Marino e Riviera di Rimini 2020 della MotoGp sarà visibile in tempo reale in chiaro, almeno per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi, come è normale che sia dal momento che si tratta di un evento in terra italiana. La copertura su Tv8 tuttavia anche a Misano non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro dal circuito romagnolo. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



