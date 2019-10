MotoGp/ Streaming video Sky Go qualifiche e gara Gp Australia 2019 Phillip Island

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Australia 2019, la corsa sul circuito di Phillip Island che costituisce il diciassettesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista su questa pista che è di solito tra le più emozionanti dell’anno, garanzia di gare spettacolari anche se quest’anno il titolo non è più in palio. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Phillip Island saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la notizia tuttavia è che le gare del Gran Premio d’Australia non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8.

MOTO GP STREAMING, GP AUSTRALIA: TUTTI GLI ORARI

Ricordando in breve gli appuntamenti, teniamo conto che gli orari del Gp Australia saranno inevitabilmente condizionate dalle ore di fuso orario che ci separano da Phillip Island, che tra l’altro nel corso della notte diventeranno dieci per via del cambio dell’ora in Italia. Per di più, come sappiamo, le qualifiche sono state rinviate e dunque si disputeranno nelle prossime ore, che avranno un programma fittissimo. La giornata della MotoGp inizierà alle ore 0.50 italiane con l’immancabile warm-up, poi le qualifiche dalle ore 1.20 con il Q1 seguito alle 1.45 dal Q2, infine il momento più atteso sarà naturalmente la partenza della gara alle ore 5.00, quando sul circuito australiano si spegneranno i semafori per la diciassettesima gara dell’anno. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

LA MOTOGP IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Australia 2019 della MotoGp non sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le differite delle gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 11.00 (la MotoGp sarà alle classiche 14.00). I non abbonati Sky dunque dovranno pazientare, ma tutto sommato potranno godere della differita a un orario davvero congeniale rispetto a quelli originali. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



