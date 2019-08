MotoGp/ Streaming video Sky Go qualifiche, FP3 e FP4 Gp Austria 2019 Zeltweg

Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGp dal circuito del Red Bull Ring, tra le località di Zeltweg e Spielberg, saranno il grande evento di oggi per l’undicesimo atto della stagione e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Giornata molto attesa con le prove ufficiali sul circuito che da quando è tornato nel calendario iridato sorride sempre alla Ducati. Per tutti gli appassionati di motociclismo, ribadiamo dunque che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio d’Austria c’è da segnalare tuttavia che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – il meccanismo è rimasto lo stesso degli anni passati. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento sul circuito del Red Bull Ring per seguire in tv e streaming la MotoGp.

STREAMING MOTOGP, GP AUSTRIA 2019: TUTTI GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, saranno naturalmente quelli classici delle gare europee. In ogni caso, per la giornata di oggi, sabato 10 agosto, è bene fare un riepilogo degli appuntamenti che, come d’altronde sempre al sabato, sono davvero tanti. Si comincerà con le prove libere FP3, primo atto del sabato della MotoGp che sono in programma alle ore 9.55 del mattino, mentre per la successiva sessione delle FP4 dovremo attendere le ore 13.30. A quel punto sarà iniziato un pomeriggio molto intenso, che a seguire proporrà le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata – con la Q1 alle ore 14.10 e la Q2 alle ore 14.35. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2019 alcune novità nell’offerta Sky per le moto, ad esempio Mattia Pasini che entra nella squadra dei commentatori tecnici insieme ad Alex De Angelis e affianca Rosario Triolo per le categorie minori.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni delle tre classi. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) ma non in tempo reale come era successo per ben tre volte consecutive a giugno: il Gran Premio d’Austria infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo dal Red Bull Ring anche per i non abbonati Sky ma solamente alle ore 15.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.



