Motogp/ Streaming video Sky Go Qualifiche, Fp3 e Fp4 Gp Stiria 2020

Le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020 della Motogp saranno certo l’appuntamento cardine di questo sabato 22 agosto 2020 sul tracciato di Spielberg, dove il Mondiale fa di nuovo tappa dopo la prima prova austriaca della scorsa settimana, ed evento che naturalmente sarà trasmesso in tv su Sky Sport Motogp HD, canale numero 208 della piattaforma di Sky, che come è noto fornirà anche lo streaming. Solo poche ore dunque e ci attenderanno le prove ufficiali sulla ben nota pista di Zeltweg e visto lo spettacolo ammirato qui solo pochi giorni fa, capiamo che l’attesa tra gli appassionati sia davvero grande. Per tutti però vale la pena ricordare che anche quest’anno tutti gli appuntamenti della Motogp come delle altre classi del Motomondiale saranno trasmesse in esclusiva integralmente da Sky sul satellite: e per chi non è abbonato Sky, pure dobbiamo segnalare che oggi le qualifiche del Gp di Stiria non saranno visibili in tempo reale e in chiaro su Tv8 – la prova non rientra in questa lista. Ma andiamo per gradi e vediamo assieme come sarà possibile assistere a tutte le sessioni della classe regina messe in programma per la giornata di sabato, dedicata alla Motogp, in streaming e in tv, da Spielberg,

MOTOGP STREAMING, GP STIRIA 2020: TUTTI GLI ORARI

Nella trepidante attesa di vivere tutta la Motogp in streaming e in tv per questa bollente giornata del Gran Premio di Stiria 2020, occorre innanzitutto ricordare quali saranno gli appuntamenti che costelleranno questo sabato. Ricordato dunque che per tutti gli appassionati non vi saranno oggi problemi legati al fuso orario, ecco che allora si presenta per noi una programmazione “classica” per questi sabato a Spielberg. Si comincerà infatti al mattino e per la precisione alle ore 9.55 con la terza sessione di prove libere, la Fp3, come primo atto del sabato della Motogp: solo alle ore 13.30 invece si accenderà la quarta e ultima sessione di prove, la Fp4, sulla pista di Zeltweg. A seguire ecco l’appuntamento cardine delle qualifiche ufficiali, come al solito divise in due sessioni, con la Q1 prevista alle ore 14.10 e la Q2 che invece avrà inizio alle ore 14.35. Ricordiamo che pure lo streaming video di tali appuntamenti, come al solito verrà garantito per tutti gli abbonati alla tv satellitare, tramite il noto servizio Sky Go. Anche qui il punto di riferimento sarà ovviamente Guido Meda, entusiasta voce narrante della Motogp ormai da diversi anni, che pure oggi dunque ci farà compagnia in questa lunga giornata a Spielberg.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo che oggi gli appuntamenti della Motogp, saranno trasmessi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), ma come abbiamo detto non saranno in tempo reale: purtroppo sul Gran Premio di Stiria non è uno di quelli che pure su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere le emozioni delle qualifiche da Spielberg per i non abbonati Sky, solamente a partire dalle ore 15.35. La Fp3 farà eccezione, visto che sarà disponibile solo su Sky. In tal senso ecco che assumono maggio valore anche i riferimenti ufficiali del Motomondiale sui social (Twitter e Facebook), così come il portale ufficiale della Motogp, da cui gli appassionati potranno rivedere aggiornamenti utili su quanto sta accadendo in pista a Spielberg oggi.



