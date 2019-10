MotoGp, Valentino Rossi: via Galbusera dentro Munoz/ Nuovo capotecnico per il 2020

Valentino Rossi cambia il capotecnico e prepara l’assalto al Mondiale 2020. Il Dottore ha infatti deciso di dire addio a Silvano Galbusera per affidarsi nelle mani di David Munoz, come anticipato nelle scorse ore dal quotidiano sportivo iberico As. Attenzione però, il cambio non avverrà in corso d’opera durante la stagione 2019, bensì dall’anno che verrà, dal campionato del mondo di MotoGp 2020 che probabilmente sarà anche l’ultimo che il 40enne pilota di Tavullia correrà. Una scelta che sorprende per vari motivi, a cominciare dal fatto che il numero 46 della Yamaha aveva cambiato capotecnico nella “master class” solamente in un’altra occasione, e precisamente nel 2014 quando chiamò l’attuale Galbusera per sostituire l’ex Jeremy Burges. Secondariamente, sorprende il nome individuato: si pensava a Ramon Forcada e ad altri tecnici più navigati ma alla fine il Dottore ha sorpreso tutti scegliendo il 41enne (un anno solo più grande di lui), David Munoz.

VALENTINO ROSSI: VIA GALBUSERA DENTRO MUNOZ

Il nuovo tecnico al box del numero 46 lavora al momento in Moto 2, la seconda classe delle moto, e ha vinto il titolo l’anno scorso con Pecco Bagnaia. Da quest’anno affianca invece nello Sky Racing team, Niccolò Bulega, e quello dell’anno prossimo si tratterà dell’esordio assoluto nella MotoGp. Munoz ha comunque molta esperienza alle spalle, avendo lavorato con altri piloti esperti come Maverick Vinales e Pablo Nieto, ma sarà comunque un esordio nella classe regina, quella più combattuta e nel contempo prestigiosa dell’intero circus motoristico. Come detto sopra quello dell’anno che verrà sarà probabilmente l’ultimo mondiale che Valentino correrà, alla luce della scadenza del contratto datata appunto 2020. Rossi si sente forse ancora fra il migliore, se non il migliore in assoluto, e vuole tornare a vincere, o per lo meno, a lottare con i più grandi. Le statistiche non sono comunque dalla sua parte, visto che Rossi non vince una gara da ben 41 Gp, mentre sul podio dalla terza gara del mondiale dell’anno scorso: riuscirà a stupirci anche questa volta?

