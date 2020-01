MotoGP Yamaha “scarica” Valentino Rossi per Quartararo/ Dal 2021 in Petronas o ritiro

Il futuro di Valentino Rossi alla Yamaha, almeno nel team ufficiale, è in bilico. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sarebbe infatti imminente l’annuncio della promozione di Fabio Quartararo per il 2021 appunto nel team ufficiale Yamaha MotoGp al fianco di Maverick Vinales, il cui rinnovo di contratto era stato annunciato già ieri. Detto che per il 2020 nulla cambierà e dunque la svolta sarà solo fra un anno, la coppia Vinales-Quartararo naturalmente significherebbe che per Valentino Rossi non ci sarebbe più posto alla Yamaha ufficiale in futuro. Non si tratterebbe comunque di una separazione traumatica: se il Dottore vorrà ancora proseguire in MotoGp al termine dell’anno 2020, la Casa giapponese gli darebbe spazio al team Petronas, cioè proprio quello in cui corre ora Quartararo al fianco di Franco Morbidelli.

VALENTINO ROSSI, ADDIO YAMAHA?

I numeri del 2019 – con una raffica di pole position e di podi per l’astro nascente nativo di Nizza – d’altro canto ci dicono che Fabio Quartararo potrebbe essere il futuro della MotoGp ed è di conseguenza logico che la Yamaha voglia puntare su di lui promuovendolo al proprio team ufficiale per sfidare la “dittatura” sportiva di Marc Marquez e della Honda, che negli ultimi anni hanno lasciato solamente le briciole alla Yamaha. Dato ieri l’annuncio della conferma di Vinales, è chiaro che a quel punto sarebbe Valentino Rossi il sacrificato, come purtroppo impone la carta d’identità che vede Valentino e il francese separati da ben 20 anni. A questo punto, la “palla” passa al Dottore: proseguire dal 2021 con il team satellite Petronas oppure cambiare vita?

