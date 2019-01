Fiat Tipo, tre nuove versioni/ Torna il fenomeno degli anni ’90 con i modelli Street, Mirror, S-Design e Sport

La Fiat Tipo torna con tre nuove versioni. Torna il fenomeno degli anni ’90 con le versioni Street, Mirror, S-Design e Sport. L’obiettivo è quello di creare degli allestimenti che siano in grado di appagare tutte le esigenze per fasce d’età, gusti estetici e ovviamente anche classe di mobilità. Per la prima volta la gamma Tipo si declinerà in tutte e quattro le carrozzerie e cioè quattro porte, cinque e station wagon. La Fiat ha sottolineato: “La gamma Tipo è leader nel suo segmento in Italia e nella top dieci in sette paesi in Europa. Inoltre è la seconda vettura globale del nostro marchio. Parliamo di oltre il 70% delle unità vendute fuori dai confini italiani. E’ un modello globale che esprime concetti propri della storia della Fiat: funzionalità, personalità e semplicità”. Viene aggiunto come nel 2017 la vettura ha compiuto un vero e proprio “giro del mondo” arrivando in 133 giorni, percorrendo 41mila chilometri in 400 ore di guida senza interventi tecnici da considerarsi straordinari. Ha così passato 22 nazioni e 122 città andando a suscitare curiosità e apprezzamenti al suo passaggio.

Fiat Tipo, tre nuove versioni: i quattro allestimenti

La Fiat Tipo si presenta in tre nuove versioni e quattro allestimenti. La Sport nasce sulla base della versione a cinque porte conosciuta come S-Design. Sono rinnovati i paraurti anteriori e i posteriori sportivi oltre all’inserimento di una nuova cornice fendinebbia. Lo spoiler sul tetto è una presenza che sicuramente farà felici i più giovani. La S-Design invece ha una livrea rosso passione che viene abbinata a un tetto nero che è a richiesta. Gli altri colori sono grigio metropoli, nero cinema, bianco gelato e grigio colosseo. Sono nuovi anche i motori che propongono diversi aspetti interessanti. L’ultimo arrivato è il propulsore a benzina 1.4 da 95 cavalli vapore che segue il 1.3 Multijet da 95 CV che vanno ad aggiungersi a quelli attuali cioè 1.4 T – Jet da 120 CV e 1.6 Multijet da 120 CV.

