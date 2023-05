Mourinho addio alla Roma?/ Nuovo allenatore: Totti “chiama” Montella, dall’estero suggestione Galtier

MOURINHO VIA DALLA ROMA? L’IPOTESI MONTELLA

Da tempo si parla del nuovo allenatore della Roma: José Mourinho ha ancora la possibilità di vincere l’Europa League con i giallorossi, ma poi potrebbe lasciare con due trofei internazionali – in altrettante stagioni – e dunque salutare all’indomani di un titolo, come del resto aveva già fatto ai tempi di Porto e Inter. Lo scenario lo abbiamo tracciato e non è cambiato; la novità è che il nuovo allenatore lo potrebbe portare Francesco Totti, visto che sono insistenti le voci che vorrebbero l’ex numero 10 e capitano tornare in società.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Angel Di Maria il grande colpo per convincere Mourinho? (29 maggio 2023)

Totti sponsorizzerebbe il suo ex compagno di squadra Vincenzo Montella: insieme hanno vinto lo scudetto, poi l’Aeroplanino è stato l’allenatore del Pupone tra febbraio e giugno 2011, quando aveva sostituito Claudio Ranieri e aveva timbrato 24 punti in 13 partite, promosso dai Giovanissimi e capace di portare la Roma al sesto posto in classifica. Il vantaggio è quello di conoscere l’ambiente, lo svantaggio quello dell’inesperienza a grandi livelli; vero è anche che Montella ha allenato Milan, Siviglia e Fiorentina, ma gli sono sempre mancati i grandi risultati. Quella di Roma è una piazza calda ed esigente: riuscirebbe l’ex attaccante a fare breccia nel cuore dei tifosi, soprattutto dopo Mourinho? Da vedere, certamente però sarebbe un bel progetto.

Calciomercato Roma News/ Xhaka verso il Bayer Leverkusen, si valuta anche Wendel

LA PISTA STRANIERA

Con José Mourinho via dalla Roma, la pista per il nuovo allenatore porta però anche all’estero. Questione di storia recente: sia pure con diverse proprietà, negli ultimi anni la Roma si è affidata parecchio ad allenatori stranieri. Senza voler tornare agli anni Novanta (Carlos Bianchi e Zdenek Zeman), nel terzo millennio sulla panchina giallorossa si sono succeduti Luis Enrique, Rudi Garcia e Paulo Fonseca, e oggi appunto Mourinho. La Roma guarda molto agli altri campionati: una suggestione anche per oggi, soprattutto perché ci sono certi allenatori rimasti senza panchina.

Calciomercato Roma News/ Mourinho-Tiago Pinto, chi lascerà? Il punto sui prestiti

Spendiamo due nomi: quello di Christophe Galtier, in uscita dal Psg – dove potrebbe finire Mourinho, quindi sarebbe uno scambio di club tra i due – e quello di Thomas Tuchel, che a dire il vero è ancora al Bayern Monaco e sabato ha vinto la Bundesliga in un finale mozzafiato, ma dopo il clamoroso allontanamento di Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic sembrerebbe lui stesso al passo d’addio. Dal Bayern era stato esonerato mesi prima Julian Nagelsmann, che però sarebbe un’opzione più distante; attenzione poi a Ruud Van Nistelrooy, del quale abbiamo parlato in ottica Juventus e che, almeno sulla carta, avrebbe quelle caratteristiche che potrebbero piacere ai Friedkin. Intanto bisognerà capire se effettivamente Mourinho andrà via dalla Roma, poi nel caso partirà la caccia al nuovo allenatore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA