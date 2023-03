Mourinho ascoltato in Procura sul “caso Serra”/ E la Roma fa ricorso

José Mourinho è stato ascoltato in Procura per il “caso Serra”. Tra l’allenatore della Roma e il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, l’audizione è durata circa 45 minuti. Il tecnico è stato ascoltato in merito al fascicolo aperto dalla stessa Procura sulla base delle accuse mosse dall’allenatore portoghese al quarto uomo del match tra Cremonese Roma. Marco Serra, secondo lo Speciale One, gli avrebbe rivolto parole offensive prima della sua espulsione.

Mourinho si è recato in Procura accompagnato dall’avvocato Antonio Conte e dal dirigente del club, Maurizio Lombardo. Ad attenderlo all’uscita dagli uffici della Procura Federale alcuni giornalisti, ma l’allenatore non ha rilasciato dichiarazioni. Il giorno dopo il tecnico, è stato il turno del quarto uomo. Per il litigio con Serra, José Mourinho ha preso due giornate di squalifica. La società giallorossa ha deciso di fare ricorso per ridurre i turni di stop.

La Roma fa ricorso