José Mourinho denunciato per razzismo, le parole dello special one

Continua la polemica nel calcio turco e ad essere protagoniste sono le due squadre più importanti e grandi rivali della città di Istanbul Fenerbahce e Galatasaray che si sono scontrate in un derby terminato 0-0, dopo l’attacco dei gialloblu verso la federazione e la squadra più titolata di Turchia, è il Galatasaray ad accusare i suoi rivali e in particolare José Mourinho denunciato per razzismo dopo alcune dichiarazioni fatte dallo special one a fine partita. I giallorossi è da qualche anno che dominano in patria senza rivali e come spesso succede in questi casi fioccano le accuse di manipolazione della classe arbitrale o di scorrettezze a livello economico e nelle operazioni di mercato.

Video Messina Trapani (0-1)/ Gol e highlights: Stensrud la porta a casa! (24 Febbraio 2025, Serie C)

Dopo il derby di Istanbul, uno dei più caldi d’Europa, José Mourinho è tornato a parlare degli arbitri ma questa volta per fare un complimento al direttore di gara per essere riuscito a gestire ottimamente la partita nonostante la pressione messa dai giocatori del Galatasaray, in particolare quelli in panchina, “Ho ringraziato l’arbitro Slavko Vincic, ha avuto un grande carattere in quello che può essere considerato un ambiente da giungla”. Alcune parole del tecnico portoghese hanno però scatenato l’indignazione del club giallorosso per una presunta espressione razzista, “tutti quelli della panchina avversaria che saltavano come scimmie a ogni decisione”

DIRETTA/ Roma Monza (risultato finale 4-0): Angelino, poi Cristante! (24 febbraio 2025)

José Mourinho denunciato per razzismo, il comunicato del Galatasaray

Per questo José Mourinho denunciato per razzismo dal Galatasaray che tramite un comunicato ha prima sottolineato il pessimo comportamento tenuto dal tecnico per tutta la durata della stagione fin qui giocata, sottolineando diverse dichiarazioni di odio verso il popolo turco, per poi comunicare ufficialmente che verrà intrapreso un procedimento penale contro José Mourinho e che verrà denunciato alla Uefa e alla Fifa per la dichiarazioni a sfondo razzista. Il comunicato si rivolge poi alla società Fenerbahce dichiarando che verrà tenuta d’occhio la posizione presa dai gialloblu nei confronti di Mourinho e delle sue dichiarazioni.

DIRETTA/ Rimini Arezzo (risultato finale 0-2): dominio aretino! (24 febbraio 2025)

Per quanto le parole di Mourinho possano essere viste con uno sfondo razzista è difficile che il tecnico faccia un passo indietro e si scusi per quello che ha detto e allo stesso tempo è difficile che non replichi alle accuse del Galatasaray. Il Fenerbahce invece non si è ancora esposto e non si sa se lo farà in futuro ma anche in questo caso è difficile che scarichi il suo allenatore, soprattutto in questo momento della stagione.