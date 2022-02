Mourinho esonerato dalla Roma?/ “Contattato un altro allenatore”: suggestione De Rossi…

Mourinho esonerato dalla Roma, l’ndiscrezione: i Friedkin in contatto col nuovo allenatore!

Josè Mourinho a rischio esonero? Le voci nel corso delle ultime ore, o meglio delle ultime settimane, si sono moltiplicate. La storia dello Special One alla Roma non sta procedendo come sognato in estate: i risultati faticano ad arrivare e la zona Champions League è parecchio distante. Il gioco latita, nonostante i tanti milioni spesi sul mercato. E occhio a possibili ribaltoni…

La Roma attualmente è al settimo posto in classifica, con 40 punti raccolti in 25 giornate: il quarto posto è lontano sei punti, che potrebbero diventare sette in caso di vittoria dell’Atalanta nella gara da recuperare contro il Torino. I giallorossi sono reduci da due pareggi consecutivi e, soprattutto, dall’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ko che ha infiammato la piazza capitolina, considerando l’attacco frontale di Josè Mourinho ai suoi calciatori nel post-partita.

Mourinho esonerato dalla Roma: i nomi dei possibili sostituti…

Come dicevamo, non mancano le voci su un possibile addio di Josè Mourinho alla Roma a stretto giro di posta. C’è chi, come Massimo Brambati, che parla addirittura di esonero. Intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex calciatore ha spiegato: “Non faccio nomi ma ieri ho parlato con un allenatore che dice di essere stato contattato dalla Roma per il prossimo anno. Quindi vuol dire che Mourinho non ha tutta questo futuro. Vuol dire che la società non è contenta del tecnico”.

Brambati ha poi evidenziato: “L’allenatore contattato credo abbia dato la sua disponibilità, perché c’è uno staff da preparare e non tutto è rimasto con lui. E’ una bella suggestione, posso dire solo quello”. Difficile fare nomi per il possibile dopo-Mourinho, ma occhio alle tentazioni e ai ritorni di fiamma: da Roberto De Zerbi a Unai Emery, passando per Jorge Jesus e Gian Piero Gasperini.

A dire il vero la “bella suggestione” di cui parla Brambati ha fatto pensare a un certo Daniele De Rossi, impegnato fino a giugno con la Nazionale e che proprio ieri pomeriggio era in tribuna per assistere a Sassuolo Roma… Attese novità nel corso dei prossimi giorni: l’ex tecnico dell’Inter è chiamato alla svolta…



