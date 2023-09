Mourinho esonerato?/ Nuovo allenatore Roma: il sogno è Conte, tifosi divisi (29 settembre 2023)

MOURINHO ESONERATO? MOLTI SOGNANO CONTE COME NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA

Mourinho esonerato e un possibile nuovo allenatore per la Roma sono fatalmente ipotesi che circolano molto dopo il crollo sul campo del Genoa, che ha certificato quello che dopo le prime sei giornate di campionato è il peggiore avvio della Roma da quando esistono i tre punti e anche il peggiore per lo stesso José Mourinho in tutta la sua lunga carriera. Dobbiamo dire che il rischio non è immediato, anche perché già domenica sera si giocherà contro il Frosinone, ma un esito negativo nel derby regionale potrebbe far precipitare la situazione. Poi ci sarà un’altra settimana con doppio impegno tra Europa League e Serie A, ma poi arriva la sosta, che davvero potrebbe essere fatale se non si inserirà subito la tendenza.

Naturalmente in una piazza bollente come Roma si parla tantissimo di Mourinho esonerato (oppure no) e di chi potrebbe essere infule caso il suo sostituto come nuovo allenatore della Roma, con Antonio Conte che è il sogno di molti e Igor Tudor che potrebbe essere un altro nome nel mirino dei Friedkin, quest’ultimo sicuramente meno costoso ma anche meno affascinante per i tifosi, perché molti ritengono che solo un leader dal carisma di Conte possa sostituire una figura come José Mourinho, che ha comunque fatto la storia della Roma con la vittoria in Conference League e due finali europee in altrettanti anni.

MOURINHO ESONERATO? IDEE E OPINIONI FRA SOCIAL E QUOTE

Siamo nell’epoca dei social e quindi l’ipotesi di un Mourinho esonerato e di una Roma a caccia di un nuovo allenatore scatena il web. Dobbiamo dire che i tifosi della Roma sembrano spaccati e si dividono fra due hashtag entrambi molto diffusi nelle ultime ore, ma decisamente opposti, cioè l’inevitabile #MourinhoOut di chi vuole cambiare e la risposta #Mourinhononsitocca di chi è ancora dalla parte dello Special One. C’è chi bolla senza pietà il portoghese come “un pagliaccio. La figura perfetta per un ambiente che ha assecondato tutto ciò e si è lasciata narcotizzare o peggio lobotomizzare senza ritegno” e chi evidenzia come “una società con un minimo di dignità oggi licenzia immediatamente l’allenatore”. C’è chi mantiene almeno la gratitudine, che però nel calcio non è mai sufficiente: “Grazie di tutto José ma ora basta. Vogliamo un mister che ci faccia giocare a calcio” e chi avrebbe voluto le scuse a fine partita a Marassi. Altri invece danno la colpa soprattutto ai Friedkin e chi continua a pensare a Mourinho “come unica via per il successo”.

L’ipotesi di un Mourinho esonerato dalla Roma naturalmente scatena anche i bookmakers e allora potremmo infine curiosare anche nelle quote proposte circa questa possibilità. Le quote esonero o dimissioni crollano sui principali siti di scommesse e si arriva al 5.50 di Gazzabet e al 5.00 di Better e Goldbet, mentre le quote scudetto della Roma si impennano fino al 67.00 di Bet365, al 66.00 di Sisal e al 60.00 di Betflag, perché evidentemente questo sembra ormai un sogno già impossibile alla fine di settembre. Il futuro dello Special One, la cui famiglia è rimasta a vivere a Londra, è naturalmente un altro tema stuzzicante per gli scommettitori in questo momento e allora ecco che Mourinho prossimo c.t. dell’Inghilterra è un’opzione che si trova già disponibile su alcuni operatori a quota 26.00, anche se in questo caso se ne parlerebbe caso mai dopo l’Europeo. Orizzonte temporale troppo lungo per i tifosi della Roma: serve la svolta immediata, altrimenti una bella storia potrebbe finire davvero nel peggiore dei modi…











