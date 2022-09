Mourinho furioso vs arbitro Chiffi e Hateboer/ Video Roma “Bisogna fare i pagliacci…”

Succede di tutto in questa pazza domenica di calcio, anche in panchina. Questo è il caso di Roma-Atalanta, match nel quale per un calcio di rigore non concesso ai giallorossi José Mourinho ha protestato in maniera così veemente da essere espulso dall’arbitro Chiffi. L’episodio riguarda un contatto in area tra Okoli e Zaniolo. Il direttore di gara si è preso qualche secondo per riflettere, facendo un rapido check col VAR. Alla fine ha assegnato il fallo all’Atalanta per una trattenuta da parte del fantasista della Roma sul difensore dell’Atalanta. A quel punto Mourinho è “impazzito”: l’allenatore portoghese è entrato in campo scagliandosi verbalmente contro l’arbitro e con qualche giocatore nerazzurro.

Nessuna esitazione da parte dell’arbitro Chiffi, che ha mostrato il cartellino rosso a Mourinho, il quale dal canto suo si è lasciato andare a frasi poco carine. Peraltro, ha quasi ignorato la decisione dell’arbitro, arrabbiandosi in particolare con Hateboer che aveva fatto ripartire subito l’azione per provare a sorprendere la Roma. Ne è nata una lite con l’esterno olandese e poi il putiferio.

MOURINHO “C’ERA UN RIGORE CHIARISSIMO…”

José Mourinho è quindi finito in tribuna con Paulo Dybala e gli altri giocatori della Roma rimasti fuori. «Niente di particolare con Chiffi e Hateboer, noi però volevamo giocare velocemente, loro invece hanno lanciato lungo il pallone solo per perdere tempo. Ma ripeto, con Hateboer nulla in particolare», ha minimizzato l’allenatore portoghese nel post partita ai microfoni di Dazn. Ma Mourinho ha sollevato poi un altro caso, quello di un intervento subito da Zaniolo nel corso del primo tempo, che l’arbitro Chiffi non ha considerato rigore. «Su Zaniolo c’era un rigore chiarissimo nel primo tempo. Ho provato a parlare con Chiffi, e mi ha risposto che non c’è mai rigore se il giocatore non si è buttato. Mi ha detto che non ha dato rigore perchè Zaniolo è rimasto in piedi. Se bisogna fare i pagliacci e i tuffi per ottenere i rigori, devo cambiare modo di allenare», ha aggiunto Mourinho che quindi salterà la prossima partita contro l’Inter.

