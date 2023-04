Mourinho, “Lascio la Roma, vado al Psg con Dybala”/ L’audio di José è un deepfake…

JOSÈ MOURINHO E L’AUDIO CHE SPOPOLA SUL WEB: “HO FIRMATO COL PSG!”

Ore agitate in casa Roma. Ma non per le scorie del derby perso contro la Lazio o per la vigilia del match contro la Sampdoria che, anche a causa delle numerose assenza in casa giallorossa, si preannuncia molto complicato. Bensì per la notizia dell’addio di mister Josè Mourinho, rimbalzata a gran voce sul web e che, ovviamente, ha scosso l’ambiente dalle parti di Trigoria.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

“Allora non hai capito, a Roma non rimango. Ho firmato un pre-contratto con il Paris Saint-Germain. Stanno parlando anche con Dybala da tre mesi ed è probabile che anche lui venga in Francia”. Queste sono le parole di Josè Mourinho che hanno fatto il giro del web e che hanno messo in allerta i tifosi. Ma si tratta, ovviamente, di un deepfake perché il tecnico portoghese non ha mai pronunciato queste frasi. Il video che gira su TikTok, infatti, è stato prodotto grazie ad un programma di alterazione vocale. Le dichiarazioni sono state anche riportate dalla trasmissione “Te la do io Tokyo” su Centro Suono Sport specificando che si tratta di una notizia totalmente falsa.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

JOSÈ MOURINHO E IL (VERO) FUTURO

Ma non bisogna dare per certa la permanenza di Josè Mourinho alla Roma. Sicuramente il tecnico portoghese ha diverse richieste fuori dall’Italia ma, allo stesso tempo, non vorrebbe lasciare i giallorossi. Per rimanere a Trigoria, però, l’allenatore di Setubal avrebbe chiesto alcune garanzie alla società. Il punto cruciale è, però, la qualificazione alla prossima Champions League: senza la possibilità di disputare la competizione più importante, difficilmente ci saranno grandi investimenti da parte del club. L’obiettivo dei giallorossi è dunque chiaro, anche in vista del futuro.

LEGGI ANCHE:

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA