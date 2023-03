Mourinho, Marco Serra a Le Iene: “Non l’ho offeso”/ Ma la ricostruzione del dialogo…

«Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho». Marco Serra commenta così a Le Iene la discussione con José Mourinho a Cremona, finita in un’inchiesta della procura federale. La vicenda riguarda l’espulsione del tecnico portoghese nella partita tra Cremonese e Roma. L’allenatore giallorosso non ha accettato affatto la decisione. Infatti, dopo la partita Mourinho aveva dichiarato di essere stato offeso gravemente, motivo per il quale stava valutando di adire a vie legali nei confronti dell’arbitro, che di quella partita era il quarto uomo. Prima è stato squalificato, poi la procura federale ha sospeso la sanzione, in quanto servono altre indagini.

Il programma di Italia 1 ha scoperto, avvalendosi di un esperto di lettura labiale, che Serra avrebbe detto a Mourinho: «Ti prendono tutti per il c*lo, vai a casa, vai a casa». La risposta di Mourinho è stato: «Ma sei fuori? Parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione». Infatti, il tecnico ha avuto una reazione furiosa, promettendo battaglia.

SERRA “HO DETTO ALTRO A MOURINHO…”

«Non sono pazzo. Per avere quella reazione, qualcosa di grave è accaduto. Ho avuto il rosso perché lui così ha detto a Piccinini. Lui (Serra, ndr) non ha il coraggio di essere onesto e ammettere come mi ha trattato… Si è dimenticato, ha problemi di memoria», ha dichiarato José Mourinho nelle ore successive. Il programma Le Iene ha provato a scoprire cos’è successo, chiedendo aiuto a Giuliano Callegari, esperto della lettura del labiale. «Marco Serra è di spalle e non si capisce cosa dice, Mourinho risponde: “Ma io parlo di loro”. Si sta riferendo ai calciatori della Roma in campo». In quel momento Serra ha detto: «Ti prendono tutti per il c*lo, vai a casa, vai a casa». Il quarto uomo ha poi detto qualcos’altro, ma è di spalle. Mourinho allora ha risposto: «Ma sei fuori?». E ha continuato: «Vai a casa? Parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione». L’inviato Filippo Roma de Le Iene ha incontrato l’arbitro Marco Serra per fargli ascoltare la ricostruzione e chiedergli se fosse corretta. Ma il fischietto ha negato tutto: «Non ho detto quelle parole. Sono sicuro. Non ho detto quello, veramente, ho detto un’altra cosa. Ho detto: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area».

