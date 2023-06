Mourinho resta alla Roma/ Calciomercato, sarà ancora lui l’allenatore: nessuno strappo con i Friedkin

MOURINHO RESTA ALLA ROMA: LO SPECIAL ONE VERSO LA CONFERMA

José Mourinho resta alla Roma: questa l’indiscrezione lanciata da Sky Sport, una novità rispetto a quelle che erano le voci che filtravano dall’ambiente giallorosso. Lo stesso Mourinho del resto, dopo la sconfitta nella finale di Europa League, aveva detto a chiare lettere di non poter garantire la sua permanenza nella capitale; il punto stava, sempre secondo le notizie, nell’incompatibilità di vedute con la proprietà, che supponeva di aver messo a disposizione dell’allenatore una rosa che potesse competere per entrare in Champions League laddove Mourinho, al contrario, sosteneva come i traguardi raggiunti in stagione fossero una sorta di miracolo. Sembra invece che adesso la conferma dello Special One sia cosa fatta, a meno di colpi di scena che non pare si possano verificare. Sarebbe stato decisivo un incontro con Dan Friedkin (con il quale, pare, non ci sarebbe quello strappo che sembrava esserci), così come l’amore che la piazza Roma ha rivolto da subito all’allenatore portoghese.

Un sostegno totale e mai venuto meno, a prescindere dai risultati della squadra che comunque sono stati buoni, se consideriamo la vittoria della Conference League e appunto la finale di Europa League. A breve dunque Mourinho e la società potrebbero iniziare a impostare il lavoro per la prossima stagione: bisognerà capire come migliorare una rosa che ha mostrato qualche falla (Mourinho lo ha più volte sottolineato) e che dovrà ancora rientrare nei parametri del settlement agreement della Uefa. Anche per questo motivo la missione non sarà semplice: l’infortunio di Tammy Abraham, che sarebbe stato il calciatore più remunerativo in sede di calciomercato e che invece starà lontano dai campi per almeno cinque mesi, è un brutto colpo da digerire ma anche così la Roma potrebbe aprire a una campagna acquisti di livello, per poi dare l’assalto a Serie A ed Europa League sempre con Mourinho in panchina. (agg. di Claudio Franceschini)

