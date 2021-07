Mourinho salta la presentazione o nuova data?/ Sbarca a Roma ma va in quarantena

MOURINHO ARRIVA A ROMA: SALTA LA PRESENTAZIONE UFFICIALE?

E’ la giornata dello Special One: oggi, venerdì 2 luglio Jose Mourinho sbarcherà a Roma e dunque darà il via ufficiale alla sua nuova avventura sotto i colori giallorossi. Stando alle ultime indicazioni, il tecnico lusitano arriverà attorno alle ore 14.00 all’Aeroporto di Ciampino (non è arrivato il via libera per far atterrare il volo privato al Leonardo Da Vinci) con un volo privato da Setubal: di fila attraverso un’uscita riservata il portoghese sarà accompagnato subito a Trigoria, dove al momento è previsto che rimanga per i prossimi 5 giorni in quarantena (in osservanza delle attuali regole italiane per limitare i contagi da covid19). Di conseguenza, se non vi saranno deroghe concesse dalle autorità (ricordiamo che Mourinho negli ultimi 15 giorni ha soggiornato in Inghilterra, paese verso cui vi sono restrizioni supplementari per gli arrivi in Italia) dovrebbe saltare la presentazione ufficiale di Mourinho, nuovo allenatore della Roma, originariamente prevista per lunedi 5 luglio: al momento non sono state date indicazioni ufficiali per una nuova data della cerimonia al Campidoglio (ma la fine della prossima settimana potrebbe essere nuova finestra utile).

MOURINHO: SALTA LA PRESENTAZIONE PER QUARANTENA E SUI SOCIAL…

E dunque mentre si attende l’arrivo di Jose Mourinho a Roma e pure la presentazione ufficiale dello Special One (costretto alla quarantena preventiva a Trigoria), ecco che sui social ufficiali del club giallorosso questa mattina è stato proprio il tecnico lusitano a dare il buon giorno ai tifosi romanisti, chiaramente impazienti di abbracciare il nuovo allenatore. Con una breve clip, Mourinho, in divisa ufficiale Tombolini, in inglese comunica ai tifosi di aver già pronte le valigie e che ci si vedrà molto presto: e poi in italiano “Tifosi della Roma, Sto arrivando!”. Poche parole ma che hanno surriscaldato gli entusiasmi dei tifosi giallorossi, che pure sperano oggi di intravedere il nuovo allenatore al suo arrivo a Ciampino. Ieri diversi tifosi si sono già organizzati per essere all’Aeroporto romano oggi pomeriggio, ma la società giallorossa sta provvedendo allo sbarco in sicurezza del tecnico, in accordo con le autorità aeroportuali, ed ad evitare disordini a assembramenti pericolosi. Da aggiungere che per i fan potrebbe essere possibile dare un primo saluto allo Special One già dalla hall di Ciampino, o anche a Trigoria, con il tecnico che si affaccerà dalla terrazza che da sul Piazzale Dino Viola, sempre se le condizioni lo permetteranno: altrimenti dovremo aspettare la presentazione ufficiale, ancora da definire in data e orario.

