Josè Mourinho potrebbe tornare in Italia: l’ipotesi affascina i tifosi e agita gli equilibri del calcio nazionale.

C’è un’ombra che si allunga sul panorama del calcio italiano. Un nome che da solo basta a far tremare gli avversari, accendere le speranze dei tifosi e, diciamolo pure, riempire le prime pagine dei giornali sportivi.

Un ritorno che sembrava improbabile, quasi impossibile fino a poche settimane fa, ma che adesso – giorno dopo giorno – si fa più concreto, più vicino. C’è una panchina che aspetta il suo nuovo leader, e quel posto potrebbe essere occupato proprio da lui. Sì, da Josè Mourinho.

Mourinho ritorno in Italia che ha del sensazionale

Il mister portoghese, già protagonista di un ciclo vincente in Italia e reduce da un’esperienza intensa con la Roma, non ha mai realmente chiuso le porte al nostro campionato. Anzi, lo ha sempre guardato con affetto e rispetto, nonostante i toni spesso accesi e le inevitabili polemiche che ha lasciato dietro di sé. Però, adesso, non si parla di club, né di progetti societari o campagne acquisti. Si parla di qualcosa di più grande, di più simbolico. Si parla di Nazionale. E l’idea, senza ombra di dubbio, ha già fatto breccia nel cuore di molti appassionati.

Infatti, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, arrivato in seguito a una serie di risultati deludenti e a un ambiente che sembrava aver perso la bussola, la FIGC si è trovata davanti a un bivio. La prima idea, forse la più logica, era quella di affidarsi all’esperienza e alla sobrietà di Claudio Ranieri. Ma il tecnico ha detto no, lasciando un vuoto pesante, difficile da colmare con un profilo qualunque. Serve qualcuno che sappia reggere la pressione, rilanciare l’identità azzurra e, soprattutto, ridare credibilità a un gruppo apparso smarrito.

In queste ore, la suggestione Mourinho sta prendendo sempre più forma. L’ex tecnico dell’Inter conosce bene il calcio italiano, ne conosce le logiche, le tensioni, le piazze calde e le dinamiche mediatiche. Ma conosce anche la vittoria, quella vera, quella pesante. È uno che sa come si costruisce un gruppo vincente, anche partendo dal caos. E forse è proprio questo il punto: la Nazionale, oggi, ha bisogno di una scossa. Di un leader, di un volto forte, di una personalità che sappia tenere lo spogliatoio e allo stesso tempo dare un’identità tattica precisa.

Certo, i dubbi non mancano. Mourinho ha sempre lavorato con ritmi da club, con il quotidiano. La dimensione della Nazionale è diversa, più rarefatta, più legata alla gestione che alla costruzione costante. Però, considerando il momento, potrebbe essere la sfida giusta per rilanciarsi. E per rilanciare, insieme a lui, anche il calcio italiano.

Per adesso nulla è ancora ufficiale, le bocche restano cucite e i vertici federali non si sbilanciano. Ma la sensazione è chiara: dietro le quinte si muove qualcosa. E quel qualcosa potrebbe avere l’inconfondibile volto di Josè Mourinho.