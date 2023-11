“Movimento LGBTQ sia dichiarato estremista”/ Russia intenta causa “Incitano all’odio sociale e religioso”

La Russia ha chiesto che il movimento LGBTQ venga dichiarato estremista. Attraverso il ministero della giustizia, come si legge sui principali media internazionali come APNews, lo stato russo ha dichiarato di aver intentato una causa presso la Corte Suprema del Paese per mettere appunto fuori legge il “movimento pubblico internazionale Lgbtq” in quanto ritenuto estremista. Attraverso una dichiarazione online che annuncia appunto la causa, il ministero preposto ha dichiarato che le autorità hanno identificato “segni e manifestazioni di natura estremista” nelle “attività del movimento Lgbt” in Russia, tra cui “l’incitamento alla discordia sociale e religiosa“, così come riferisce Il Riformista.

Il prossimo 30 novembre è stata fissata una udienza da parte della Corte Suprema per esaminare la causa. Si tratta solamente dell’ultimo atto riguardante una lunga repressione della Russia contro le persone LGBTQ, e che si è intensificata da quando la Federazione ha invaso l’Ucraina, ormai due anni fa. Spesso e volentieri la Russia ha utilizzato l’etichetta “estremista” nei confronti di organizzazioni a difesa dei diritti umani ma anche verso le opposizioni, portando poi a cause giudiziarie che hanno portato “l’eliminazione” dei nemici.

RUSSIA VS MOVIMENTO LGBTQ: LA REPLICA DI SPHERE

“Vari segni e manifestazioni di estremismo”, è questa l’accusa che il ministero della giustizia Il ministero della Giustizia ha rivolto movimento LGBT, parlando di “incitamento all’odio sociale e religioso”. Sphere, gruppo per i diritti umani che difende la comunità, ha replicato dicendo: “Continueremo la nostra lotta LGBTQ+”.

Dilya Gafurova, direttrice dell’organizzazione, ha aggiunto: ”Le autorità russe stanno ancora una volta dimenticando che la comunità LGBT+ è costituita da esseri umani“, precisando che “non vogliono solo cancellarci dalla sfera pubblica: vogliono bandirci come gruppo sociale. È una mossa abbastanza tipica per i regimi repressivi non democratici: la persecuzione dei più vulnerabili. Continueremo la nostra lotta”.

