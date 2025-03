Moviola Atletico Real Madrid, il rigore annullato che ha condannato i colchoneros

La serata di ieri ha visto giocarsi anche le ultime partite valide per i ritorni degli ottavi di finale di Champions League che hanno visto il passaggio del turno da parte di Arsenal, Borussia Dortmund, Aston Villa e Real Madrid che ha battuto i rivali dell’Atletico Madrid 3-4 dopo i calci di rigore, la partita però ha creato molte polemiche per alcune decisioni arbitrali che hanno influito sul risultato finale. La moviola di Atletico Real Madrid non può che soffermarsi sul rigore annullato a Julian Alvarez nella lotteria dei calci di rigore ma durante la partita anche altre decisioni di Szymon Marciniak non sono state condivise dalle due tifoserie.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS/ Quote: De Gea titolare (Conference League, oggi 13 marzo 2025)

Partiamo dall’episodio più eclatante e che più ha influito sul risultato finale ovvero il calcio di rigore annullato a Julian Alvarez dopo la revisione al Var per un doppio tocco dell’argentino al momento del tiro, l’attaccante colchonero infatti calciando il pallone scivola e il pallone viene sfiorato dal suo piede d’appoggio prima di finire in rete. Simeone e i tifosi dell’Atletico Madrid attaccano Marciniak in quanto non sono sicuri che il tocco sia avvenuto e non si capacitano come siano stati impiegati solo pochi secondi per trovare l’immagine che evidenzia il doppio tocco.

Formazioni Fiorentina Panathinaikos/ Quote, Palladino ritrova Folorunsho (Conference, 13 marzo 2025)

Moviola Atletico Real Madrid, i rigori richiesti dai blancos

La moviola di Atletico Real Madrid si deve spostare poi sul rigore richiesto da Vinicius Jr. e dai giocatore dei blancos al 20’ minuto quando il brasiliano scappa ai suoi marcatori sulla fascia sinistra, con l’esterno del piede destro mette un cross in area che viene però intercettato dalla mano di Giuliano Simeone, andato in aiuto di Llorente in marcatura del brasiliano. Il direttore di gara non fischia il fallo e anche il check del Var conferma la decisione, questo perché il movimento del braccio dell’attaccante viene considerato coerente con quello del corpo e quindi non un tentativo di bloccare il cross di Vinicius.

Formazioni Lazio Viktoria Plzen/ Quote: Gigot e Rovella sono squalificati (Europa League, 13 marzo 2025)

Giusta poi la decisione sul rigore assegnato al 68’ minuto ai blancos ma sbagliato da Vinicius per il fallo di Llenglet sul connazionale Mbappé che lanciato in campo aperto era riuscito a dribblare sia Gimenez che il difensore ex Barcellona, che piuttosto che farlo concludere da solo contro Oblak, si appende a Mbappé facendolo cadere per terra. La direzione della partita da parte di Marciniak poi è stata molto discussa per la decisione di lasciar correre su diversi falli e sulla gestione dei cartellini, in alcuni casi dati in maniera troppo tardiva.