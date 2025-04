Moviola Champions League, doppio vantaggio annullato al PSG

Nella serata di ieri sono state definite le prime squadre che hanno raggiunto le semifinali della maggiore competizione europea che vedranno la partecipazione di Barcellona e PSG che però hanno rischiato per via della vittoria 3-1 del Borussia Dortmund e quella 3-2 dell’Aston Villa, ma risultati potevano essere molto diversi se non fosse per alcune scelte arbitrali fatte da Maurizio Mariani in Germania e José Maria Sanchez in Inghilterra. è importante quindi fare la moviola della Champions League per entrambe le partite negli episodi che non hanno soddisfatto giocatori e tifosi.

Il primo episodio dubbio da analizzare è per la partita Aston Villa PSG che è stata tutto sommato corretta, un solo ammonito John McGinn per un intervento in ritardo su Kvicha Kvaratskhelia e pochi falli che hanno contribuito ad un gioco fluido, la squadra di Luis Enrique è andata due volte in vantaggio salvo poi farsi recuperare e superare. Al 52’ minuto però gli è stato annullato il gol del doppio vantaggio che Ousmane Dembélé era riuscito a segnare con un pallonetto, il giocatore francese però dopo revisione del Var è stato visto in una posizione di fuorigioco anche se solo per millimetri.

Moviola Champions League, Borussia Dortmund ad un passo dalla rimonta

La moviola Champions League va poi fatta sulla partita tra Borussia Dortmund e Barcellona al Signal Iduna Park dove l’incredibile prestazione di Serhou Guirassy non è bastata a ribaltare il risultato, al 9’ minuto viene fischiato un calcio di rigore in favore dei gialloneri per un intervento nettamente in ritardo di Wojciech Szczęsny su Pascal Gross che aveva spostato il pallone sull’uscita del polacco. Piccolo controllo del Var per una possibile posizione di fuorigioco ma poi viene convalidato e il Borussia Dortmund può andare sull’1-0 grazie al suo attaccante.

Molto richiesto l’intervento del Var che su ogni gol segnato dal Borussia Dortmund si prende il tempo di controllare se la posizione del realizzatore è regolare, al 79’ minuto i sogni dei gialloneri vengono spenti quando il gol del 4-1 di Julian Brandt, che comunque non sarebbe bastato per il pareggio nella doppia sfida, viene annullato per un fuorigioco del tedesco. La posizione viene segnalata dal secondo uomo in un primo momento ma per la certezza si aspetta l’intervento del Var, ottimo il lavoro di tutta la squadra arbitrale italiana che in Champions League è sembrata essere affidabile.