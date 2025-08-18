Moviola dei trentaduesimi di Coppa Italia, Pisa Cesena decisa dopo una lunga serie di rigori, Monza Frosinone cambia negli ultimi minuti

Moviola dei trentaduesimi di Coppa Italia: Nzola regala il passaggio del turno al Pisa

Nella serata di ieri è andato in scena il terzo turno di partite valida per il passaggio del primo turno di Coppa Italia in cui sono impegnate squadre di Serie A, sotto i riflettori sicuramente il primo Milan di Massimiliano Allegri che senza difficoltà è riuscito a passare il turno battendo per 2-0 il Bari.

Calciomercato Inter News/ Pavard sempre più vicino al Neom, Solet è il suo sostituto (18 agosto 2025)

La moviola dei trentaduesimi di Coppa Italia deve però soffermarsi principalmente su altre due partite, quella tra Pisa e Cesena e quella che ha visto il tecnico Paolo Bianco, nuovo allenatore del Monza, sfidare la squadra che ha guidato nella scorsa stagione, ovvero il Frosinone.

Nella partita giocatasi in Emilia Romagna i bianconeri hanno ospitato i toscani ma non sono bastati i 90 minuti per decidere il passaggio del turno, Gilardino ha schierato i suoi affidandosi principalmente agli uomini che hanno permesso la promozione sotto la guida di Filippo Inzaghi mentre Mignani ha replicato il suo undici titolare.

DIRETTA/ Milan Bari (risultato finale 2-0): rossoneri ai sedicesimi! (Coppa Italia, oggi 17 agosto 2025)

Come detto per arrivare alla vittoria finale di una delle squadre è servita la lotteria dei rigori terminata solo con il risultato di 2-1 grazie alla realizzazione del nuovo acquisto M’bala Nzola in favore del Pisa dopo 6 errori dal dischetto consecutivi.

Moviola dei trentaduesimi di Coppa Italia: Pazzia di Ganvoula che lascia in 10 i suoi

L’episodio più eclatante della moviola dei trentaduesimi di Coppa italia però arriva dalla partita giocatasi all’U-Power Stadium dove i gialloblù hanno conquistato il passaggio del turno grazie al gol del georgiano Kvernadze nei minuti finali di una partita caratterizzata da un grande equilibrio.

Diretta/ Cesena Pisa (risultato finale 0-0; 1-2 dtr): la firma di Nzola! (Coppa Italia, oggi 17 agosto 2025)

Dopo il gol del Frosinone il Monza prova l’assalto finale che non si conclude in un nulla di fatto e anzi lascia in dieci uomini i biancorossi per il cartellino rosso ricevuto dall’attaccante congolese Silvère Ganvoula che per liberarsi del difensore gialloblù lo colpisce mentre è a terra.

Nell’ultima partita della giornata poi il Parma ha accolto nel suo campo il neopromosso in Serie B Pescara del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, entrambe le squadre vengono schierate dai loro tecnici con lo stesso schema di gioco, il 3-4-2-1, e per la prima frazione di gioco il pareggio resiste.

Nella ripresa invece salgono in cattedra i giocatori di maggiore talento dei ducali che grazie all’argentino Mateo Pellegrino trovano il doppio vantaggio, servito in entrambi i casi da Valeri, prime uscite anche per Ordonez, Sorensen e Frigan i nuovi acquisti di questa estate.