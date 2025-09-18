La moviola di Ajax Inter si focalizza sul rigore concesso e poi tolto ai nerazzurri dal Var e alla direzione contestate di Michael Oliver

Moviola di Ajax Inter, la dubbia direzione di gara di Oliver

L’esordio dei vice campioni d’Europa è stato positivo non solo per il risultato che ha visto una vittoria 0-2 in casa dell’Ajax ma anche e soprattutto per la prestazione che la squadra di Chivu ha mostrato nella quale è sembrata più convinta dei propri mezzi e più attenta in fase difensiva.

Nonostante il trionfo però la squadra e tutti i tifosi protestano per una direzione di gara non ottimale da parte dell’arbitro britannico Michael Oliver, con falli fischiati e cartellini mostrati che non convincono e che non sembrano coerenti con quelli degli olandesi e soprattutto un calcio di rigore fischiato e tolto dal Var al centro della moviola di Ajax Inter.

La gara è da subito molto combattuta con tanti interventi da parte di giocatori di entrambe le squadre senza però essere eccessivi, non è della stessa visione però l’arbitro che già al 17’ minuto estrae il primo cartellino giallo in direzione di Marcus Thuram per un colpo al volto su Edvardsen, il colpo c’è ma la violenza non è tale da giustificare il cartellino.

Due minuti dopo al 19’ poi viene fischiato un fallo di Dumfries sul giovane difensore Baas con cui l’esterno si sta contendendo il possesso del pallone nei pressi della bandierina, la trattenuta però non è fallosa in quanto entrambi i giocatori si stavano trattenendo e tirando la maglietta a vicenda.

Moviola di Ajax Inter, il rigore annullato ai nerazzurri

L’episodio principale della moviola di Ajax Inter è però il calcio di rigore che al 34’ minuto viene concesso ai nerazzurri per una netta trattenuta di Baas su Thuram che vedendosi superato sul suo lato sinistro si aggrappa all’attaccante francese buttandolo a terra in maniera fallosa. Oliver vede il contrasto e concede il rigore ma viene richiamato dal Var per una precedente trattenuta da parte del giocatore nerazzurro sulla maglia del difensore che quindi secondo il direttore di gara ha favorito il giocatore nel prendere il possesso del pallone che ha portato al penalty.

Anche gli olandesi però hanno protestato per un rigore non assegnato a loro favore al minuto 27 quando su un pallone messo in area da Gaaei il tocco di Dumfries sembra poter essere con la mano, Oliver non concede niente ma il Var chiede un silent check alla fine del quale viene confermata la decisione del campo. Dalle immagini si vede infatti che l’intervento dell’esterno nerazzurro avviene con il fianco e non con il braccio o con la mano rendendo così innocue le richieste dei giocatori biancorossi, al 79’ minuto poi c’è un tocco di mano di Baas al limite dell’area non visto dall’arbitro ma per cui i giocatori dell’Inter non protestano neanche.