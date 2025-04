Moviola di Arsenal PSG, giusto non assegnare il penalty ai francesi

Ieri sera è stata giocata la prima partita delle semifinali d’andata di Champions League tra i gunners e la squadra della capitale francese che ha vinto 0-1 in Inghilterra, la partita è stata molto equilibrata e decisa da un’altra super prestazione dell’italiano Gianluigi Donnarumma ma ha comunque portato diverse proteste da parte dei giocatori in campo. La moviola di Arsenal PSG quindi si preoccuperà di analizzare gli episodi che con una diversa interpretazione da parte dell’arbitro sloveno Slavko Vincic avrebbero anche potuto avere un’influenza sul risultato finale della sfida.

Il primo episodio vede protagonista l’ex Napoli Kvicha Kvaratskheila che intorno al 10’ minuto di gioco protesta con l’arbitro per un presunto calcio di rigore, l’esterno georgiano entra in area palla al piede e cerca di passare in mezzo a due difensori dell’Arsenal per poi finire a terra per il braccio largo di Jurrien Timber. L’arbitro vede bene l’azione e in maniera corretta giudica ininfluente e non falloso il tentativo di opposizione da parte del difensore olandese che ormai ha preso posizione sul georgiano e gli sta contendendo il possesso del pallone in collaborazione con il suo compagno.

Moviola di Arsenal PSG, le proteste inglesi per il rigore e il gol annullato

La moviola di Arsenal PSG vede poi due episodi che hanno portato la squadra inglese a protestare, il primo senza troppe ragioni visto che è stato confermato anche dal Var, al 47’ minuto infatti Mikel Merino pareggia la partita con un gol di testa sulla punizione battuta da Rice che però viene annullato per fuorigioco. L’immagine viene quindi controllata minuziosamente anche dal Var che dopo un lungo check con Vincic conferma la correttezza della decisione del campo e annulla il pareggio del centrocampista spagnolo che avrebbe sicuramente cambiato l’inerzia della partita.

Al 33’ minuto i giocatori dell’Arsenal protestano con il direttore di gara per un presunto fallo in area di rigore non fischiato, il centrocampista portoghese Joao Neves infatti tocca il piede di Merino nel momento in cui lo spagnolo sta calciando in porta, per Vincic il contatto è minimo e quindi non valevole del rigore. Rischioso l’intervento di Achraf Hakimi negli ultimi minuti di partita dopo il tunnel subito da Gabriel Martinelli, il terzino marocchino infatti era già stato ammonito e ha rischiato di ricevere un secondo giallo per il fallo con l’intento di fermare il contropiede dei gunners.