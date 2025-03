Moviola di Atalanta Inter, le proteste dei bergamaschi

Nella serata di ieri si è chiusa la ventinovesima giornata di Serie A con la sfida scudetto tra Atalanta e Inter che ha visto la vittoria degli ospiti per 0-2 con una prestazione super che ha dimostrato la forza superiore della squadra di Inzaghi e la difficoltà di Gasperini nell’affrontarlo, i giocatori della Dea e i suoi tifosi però accusano una brutta gestione della gara che avrebbe indirizzato il risultato da parte dei campioni d’Italia. La moviola di Atalanta Inter si sviluppa principalmente intorno a due episodi che secondo alcune fronde delle tifoserie sarebbero dovuti venire gestiti in un’altra maniera.

Le prime polemiche da parte di entrambe le tifoserie sono per la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara Davide Massa che nei primi 40 minuti di gioco ha deciso di optare per il dialogo con i giocatori in campo. In particolare i tifosi bergamaschi recriminano per il fallo di Pavard e poi quello di Barella su Lookman che avrebbero voluto venissero sanzionati con un cartellino giallo che avrebbe poi pesato sulle spalle dei due giocatori per il resto della partita, allo stesso modo però sono stati graziati anche Ederson e Kolasinac per due interventi sugli attaccanti nerazzurri che forse avrebbero meritato il cartellino.

Moviola di Atalanta Inter, gli episodi decisivi

La moviola di Atalanta Inter poi non può che soffermarsi su l’episodio più discusso della partita ovvero il doppio cartellino giallo a Ederson per proteste arrivato al 81’ minuto in rapida successione il primo dal secondo, il centrocampista brasiliano protesta animatamente con Massa per non essere intervenuto su un ipotetico fallo sul recupero palla dell’Inter e viene ammonito. Pochi secondi dopo applaude platealmente in segno di scherno l’arbitro che per regolamento non può fare altro che estrarre il secondo cartellino giallo e quindi il rosso.

Il secondo episodio più importante della gara è stato poi il gol annullato al 72’ minuto a Lautaro Martinez per un fallo precedente su Djimsiti, poche proteste da parte dei giocatori nerazzurri e della panchina infatti il direttore di gara sembra aver preso la decisione corretta in quanto prima di ricevere il pallone l’attaccante argentino colpisce con una spallata il difensore albanese dei bergamaschi. Il fallo è fischiato in quanto Lautaro sembra non interessarsi del pallone alzato dai compagni ma va diretto sul giocatore avversario per impedirgli di provare a contrastarlo.