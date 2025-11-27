La moviola di Atletico Madrid Inter deve spiegare la decisione di arbitro e Var sul gol annullato e poi convalidato

Moviola di Atletico Madrid Inter, il tocco di mano prima del gol di Alvarez

Ieri sera è arrivata la prima sconfitta stagionale della squadra nerazzurra in Champions League arrivata nei minuti finali dopo una partita combattuta soprattutto dal punto di vista fisico e in cui la squadra di Chivu ha avuto diverse occasioni per andare in vantaggio dopo l’inizio sottotono. Il match però necessita di una moviola di Atletico Madrid Inter per analizzare alcuni episodi che hanno lasciato molti dubbi e che sono stati decisivi per l’esito finale della gara, avendo portato al gol del vantaggio della squadra di Simeone che per tutti i 90 minuti ha cercato di innervosire i suoi avversari.

Video Liverpool Psv (1-4)/ Gol e highlights: Reds ko, poker olandese

L’episodio incriminato si verifica proprio nei minuti iniziali, più precisamente al minuto 8 quando gli spagnoli ottengono il vantaggio con Julian Alvarez che riceve il pallone da Alex Baena in area di rigore e può facilmente battere Sommer, il gol dell’attaccante argentino viene annullato dal direttore di gara Francois Letexier che ravvede un tocco di mano. L’arbitro francese però viene richiamato dal Var e dopo l’On Field Review decide di revocare la sua decisione non essendoci immagini evidenti dell’intervento irregolare del centrocampista ex Villarreal.

Probabili formazioni Bologna Salisburgo/ Quote: attacco da definire! (Europa League, 27 novembre 2025)

Moviola di Atletico Madrid Inter, la spiegazione della scelta di Letexier

La moviola di Atletico Madrid Inter ha quindi il compito di spiegare la decisione presa dal direttore di gara e soprattutto l’intervento del Var, che per molti addetti ai lavori è molto al limite della regolarità, per valutare l’eventuale tocco con il braccio di Baena in mancanza di immagini chiare, Letexier ha dovuto affidarsi alla traiettoria e al giro del pallone che dopo il tocco con il corpo non subisce alcun cambiamento. Questo secondo Var e direttore di gara è sintomo che il tocco con il braccio non c’è stato e di conseguenza che il gol sia regolare, per quanto riguarda l’intervento della tecnologia invece è corretto se si considera la chiamata di un fallo di mano non esistente come un chiaro ed evidente errore dell’arbitro.

Probabili formazioni Fiorentina Aek Atene/ Quote: turnover viola (Conference League, 27 novembre 2025)

I nerazzurri per tutta la gara protestano molto per il gioco duro che l’Atletico Madrid mette in campo e per i mancati fischi da parte del direttore di gara, sebbene in alcuni casi qualche errore da parte di Letexier ci sia stato, l’arbitro francese ha mantenuto uno stile europeo per cui non vengono fischiati molti contatti considerati fallosi in Serie A. Proteste giuste arrivano invece al 36’ minuto quando Giuliano Simeone si tuffa in area di rigore appena sente il minimo contatto di Bastoni dietro di lui, l’arbitro lascia correre giustamente ma non assegna un giallo più che giusto per simulazione al figlio del Cholo.