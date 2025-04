Moviola di Bayern Monaco Inter, proteste nerazzurre per un rigore

Nella serata di ieri sono andate in scena le prime partite dei quarti di finale di Champions League che hanno visto coinvolta anche una squadra italiana, l’Inter che ha sconfitto il Bayern Monaco 2-1 in Germania, la partita è stata molto equilibrata sia dal punto di vista tattico che della correttezza in campo nonostante qualche piccola protesta è stata fatta da entrambe le squadre. Ha senso quindi fare la moviola di Bayern Monaco Inter soffermandosi in particolare sui rigori che i giocatori in campo hanno richiesto, sia quelli dell’Inter che quelli del Bayern Monaco, che cercavano un modo per recuperare il risultato.

DIRETTA/ Bayern Monaco Inter (risultato finale 1-2): Müller, poi Frattesi! (8 aprile 2025)

L’arbitro svizzero Sandro Scharer ha dovuto avere a che fare con tre calci di rigori richiesti durante il corso della gara, il primo è al 21’ minuto quando Hakan Calhanoglu tira da fuori area, il pallone colpisce un giocatore del Bayern Monaco per poi finire sul braccio di Kim Min Jae, il turco protesta in maniera lieve ma l’arbitro e il Var confermano la decisione senza neanche bisogno di un check. Infatti il tocco con il braccio del difensore coreano arriva dopo la deviazione di un suo compagno rendendo imprevedibile la traiettoria del pallone che essendo inaspettato non è punibile.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER/ Quote, Pavard torna in Baviera (Champions League, 8 aprile 2025)

Moviola di Bayern Monaco Inter, penalty chiesto dai tedeschi

La moviola continua con un calcio di rigore richiesto dai nerazzurri in particolare Lautaro Martinez convinto che sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu ci sia stato l’intervento con il braccio di un difensore del Bayern, le immagini rendono evidente che il pallone finisce sulla pancia del giocatore tedesco e quindi giusto anche non essere richiamato dal Var. Corretto poi il cartellino giallo dato allo stesso Lautaro che dopo le proteste insegue Michael Olise che stava cercando di partire in contropiede e gli fa un fallo per fermarlo, il capitano nerazzurro non era diffidato quindi sarà presente alla gara di ritorno.

Infinity League e partite tra leggende/ Com'è andato il weekend di calcio coi vecchi campioni?

Anche il Bayern Monaco ha chiesto a Scharer un rigore in suo favore al 46’ minuto quando Leroy Sané calcia trovando l’opposizione di Matteo Darmian che con il petto manda il pallone in calcio d’angolo, l’esterno tedesco chiede un tocco con il braccio che però non c’è, anche in questo caso nessun bisogno di intervento Var per lo svizzero. Al 5’ minuto poi c’era stata una lievissima protesta di Olise per un presunto fallo al limite o dentro l’area di Bastoni che però interviene in maniera pulita sul pallone e ne recupera il possesso, anche in questo caso Scharer fa cenno al giocatore di rialzarsi e proseguire la partita.