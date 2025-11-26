La moviola di Bodo/Glimt Juventus ripercorre gli episodi che hanno caratterizzato la difficile trasferta norvegese

Moviola di Bodo/Glimt Juventus, il penalty chiesto dai norvegesi

Nella serata di Champions League giocata ieri i bianconeri sono stati protagonisti della difficile trasferta norvegese dalla quale sono usciti con 3 punti, la partita era tutt’altro che semplice viste le insidie che potevano portare le condizioni atmosferiche e quelle del campo e ad alcune scelte arbitrali. La moviola di Bodo/Glimt Juventus infatti è ricca di episodi che avrebbero potuto cambiare l’andamento e l’esito della partita, Danny Makkelie infatti ha dovuto intervenire per concedere calci di rigore, negarne altri prima dati e annullare gol per colpa di fuorigioco.

Al 34’ minuto il club norvegese protesta e chiede un calcio di rigore per via di un tocco di mano di Locatelli sul tiro di Hogh, l’arbitro non vede l’irregolarità e non concede niente ma nonostante questo il Var interviene per avere la certezza della decisione, confermando alla fine la decisione presa. Il tocco con il braccio da parte del centrocampista italiano infatti arriva dopo che il pallone viene toccato con la coscia, portando così l’intervento a non essere irregolare.

Moviola di Bodo/Glimt Juventus, il rigore di Cabal

Al 48’ minuto c’è un ennesimo intervento del Var della moviola di Bodo/Glimt Juventus per valutare la posizione di Openda sul gol del vantaggio dei bianconeri, la tecnologia conferma la decisione di campo e la regolarità dell’attaccante belga, nella stessa azione però c’è anche una simulazione di Miretti su cui però Var e arbitro non possono intervenire. Giusto annullare il gol proprio del centrocampista al 53’ minuto arrivato dopo uno scambio tra Openda e Yildiz per la posizione irregolare ad inizio azione dell’autore del gol del vantaggio non vista dall’assistente.

All’83’ minuto la partita rischia di venire compromessa quando Cabal interviene in ritardo e in maniera pericolosa su l’attaccante giallonero Auckland portando il direttore di gara olandese a concedere un calcio di rigore per i padroni di casa, che sarà poi trasformato da Fet, anche in quella occasione interviene il Var che deve valutare un’ipotetica posizione di fuorigioco ad inizio azione. Makkelie in tutti i 90 minuti ha ammonito solamente due giocatori, mostrando ancora una volta di essere il perfetto esempio di metro arbitrale europeo con pochi falli fischiati e soprattutto il confronto con i giocatori piuttosto che l’utilizzo di cartellini.