Ecco la moviola di Bologna Brann con l'analisi dei due episodi dubbi che hanno portato alle proteste rossoblù

Moviola di Bologna Brann, il rosso per Lykogiannis

Nella giornata di ieri è stata conclusa la prima metà della League Phase dell’Europa League che ha visto diversi risultati inaspettati e ribaltoni in classifica con numerosi sorpassi, uno dei risultati inaspettati visti è stato il pareggio tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e la squadra norvegese che è riuscita a limitare la potenza offensiva degli emiliani anche se forse aiutata da qualche scelta dubbia da parte dell’arbitro. Per questo quindi proveremo ad analizzare in una moviola di Bologna Brann gli episodi che hanno fatto arrabbiare giocatori, tifosi e allenatori rossoblù perché sbagliati.

Il primo episodio è quello che ha forse influenzato più di tutti la partita e si è verificato al 23’ minuto quando il terzino greco Lykogiannis è stato espulso direttamente dal direttore di gara, l’austriaco Daniel Schlager, per un intervento pericoloso a gamba tesa sulla tibia del giocatore avversario Kornvig. Dalle immagini però si vede in maniera evidente che l’intervento del giocatore del Bologna è in anticipo sull’avversario e sul pallone in maniera quindi non fallosa, le proteste rossoblù sono molte ma il Var non interviene, in maniera insolita, e quindi l’espulsione del terzino viene confermata.

Moviola di Bologna Brann, il rigore chiesto su Miranda

La proteste rossoblù però si ripetono al 39’ minuto quando si verifica il secondo episodio dubbio della moviola di Bologna Brann, il terzino spagnolo Miranda entra in area di rigore con il pallone e viene fermato da un contrasto molto dubbio con Helland che prende il pallone ma atterra anche il giocatore. In questo caso è giusto il mancato intervento del Var che deve accettare l’interpretazione dell’arbitro, è quest’ultima invece a creare diversi dubbi per i giocatori in campo che però a differenza del rosso protestano in maniera meno evidente e meno convinta.

A parte questi due episodi però la gara è stata molto equilibrata e non solo nel punteggio, nessuna delle due squadre ha avuto nettamente la supremazia nel gioco e questo ha portato anche ad una partita corretta anche dal punto di vista dei falli e dei cartellini, che spesso non sono stati estratti. L’arbitro ha infatti mantenuto un approccio europeo che prevede l’assegnazione di pochi falli e di pochi cartellini ma il tentativo di mantenere il più possibile il dialogo con i calciatori in campo, a meno di occasioni al limite o che da regolamento devono essere punite.