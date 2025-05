Moviola di Inter Barcellona, le prime proteste blaugrana

Ieri sera ha avuto luogo il miracolo nerazzurro con cui la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a qualificarsi per la finale di Champions League vincendo 4-3 ai tempi supplementari contro i blaugrana che al 87’ minuto avevano ribaltato il risultato ed erano andati in vantaggio nella doppia sfida. Giocatori e tecnico degli spagnoli hanno avuto molto da recriminare con l’arbitro Simon Marciniak per questo analizzeremo gli episodi della partita facendo la moviola di Inter Barcellona provando a spiegare le decisioni del direttore di gara a favore e contro i nerazzurri.

Al 25’ minuto primo rischio per la difesa dell’Inter che deve contrastare l’avanzata dei giocatori blaugrana e il tentativo di segnare da parte di Pedri, il suo tiro viene murato da Acerbi che mentre è in caduta tocca la sfera con il braccio, il centrocampista e i suoi compagni protestano per il rigore che però dopo un lungo check con il Var non viene assegnato. Infatti il pallone prende una direzione inattesa dopo il contrasto tra il difensore e lo spagnolo e non può quindi essere punito dal direttore di gara, rischiosa comunque la posizione del braccio di Acerbi molto larga e non naturale nel movimento.

Moviola di Inter Barcellona, lo sputo ad Acerbi e il presunto fallo sul suo gol

La moviola di Inter Barcellona passa poi per il rigore concesso ai nerazzurri al 41’ minuto per il fallo di Cubarsi su Lautaro Martinez, inizialmente Marciniak segnala che il tocco è avvenuto sul pallone per poi venire corretto dal Var. L’episodio eclatante è però dopo la realizzazione di Calhanoglu con Acerbi e Inigo Martinez che arrivano quasi allo scontro, salvo poi essere trattenuti dai compagni, il difensore italiano al gol del 2-0 esulta in faccia all’avversario che di risposta gli sputa addosso, né l’arbitro né il Var vedono l’accaduto che in quel caso sarebbe valso il cartellino rosso per il centrale spagnolo.

Al 69’ minuto viene fischiato un calcio di rigore per il Barcellona che viene revocato per concedere un calcio di punizione dal limite visto che il contatto tra Mkhitaryan e Lamine Yamal avviene fuori dall’area, anche se per centimetri. Al 93’ minuto poi altre proteste spagnole per un presunto fallo di Dumfries su Gerard Martin nell’azione che porta al gol del pareggio di Acerbi, l’esterno olandese lotta e si contende il pallone con il terzino che cade per terra permettendo al giocatore nerazzurro di mettere in area il pallone, per l’arbitro e l’assistente è un normale scontro di gioco certificato anche dal Var.